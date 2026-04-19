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NBA季後賽首輪今（19）日開打，由洛杉磯湖人主場迎戰休士頓火箭。雙方激戰至第三節，場上氣氛隨著身體對抗升級而愈發火爆。火箭隊前鋒泰特（Jae'Sean Tate）因搶球動作被吹犯規後情緒失控，隨即領到技術犯規。火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）又進一步向裁判抗議也緊接著吃下技術犯規，現場火藥味瞬間爆表。比賽進行到第三節關鍵階段，火箭前鋒泰特在一次籃板爭搶中被裁判吹罰犯規，他對此判決極度不滿，並在場上大聲抗議，裁判隨即鳴哨給予一次技術犯規（Technical Foul）。然而，這並未平息火箭隊的怒火。總教練烏度卡隨即上前針對該次吹罰以及裁判整場的尺度進行激烈抱怨，因此緊接著也領到了一次技術犯規。短短幾分鐘內連吃兩記技術犯規，也讓湖人獲得4次罰球機會。這波衝突過後火箭隨隊記者Bradeaux隨即在社群平台X上爆料，烏度卡在抗議過程中言辭非常激烈，甚至直接對著裁判飆出「f*cking p*ssy」等極具侮辱性的粗口。事實上，烏度卡以執教風格強硬著稱，過去也曾多次因與裁判爭執而遭到驅逐或罰款。這則爆料迅速引發網民瘋傳，不少球迷留言：「這就是季後賽的張力」、「這就是我想看的」，不過也有許多球迷認為這個行為太不明智了：「一支得分能力不足的球隊竟然無緣無故送出罰球機會。」