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聖地牙哥教士隊今（19）日在主場對陣匹茲堡海盜隊，守護神米勒（Mason Miller）再次展現近乎「非人類」的統治力。米勒在9局上半登板關門，不僅飆出時速102.4英里（約164.8公里）的驚人火球，更將連續無失分紀錄推進至31又2/3局，距離教士隊史紀錄僅剩2局之遙。米勒今日在領先情況下於第9局現身，雖然罕見地被首名打者蒙卡達（Yoan Moncada）擊出安打，隨後又投出保送讓兩名跑者上壘，但他隨即穩住陣腳。米勒不僅祭出招牌的百英里速球，更靈活運用滑球作為決勝球，接連送出2次三振並引誘打者擊出滾地球，順利守住勝果，奪下本季第7次救援成功。米勒本季的數據表現已達「開外掛」的境界。自去年8月起跨季計算（不含季後賽），他的連續無失分局數已來到31又2/3局。本季他面對35名打者，僅被敲出2支安打與2次保送，僅讓4名打者上壘，卻瘋狂奪下25次三振。這項連續無失分紀錄距離教士隊史紀錄僅差2局，以他目前每場比賽平均送出超過2次三振的壓制力，極有可能在下次出賽便改寫歷史。今日另一場焦點在於效力天使隊的日籍強投菊池雄星（Yusei Kikuchi）。菊池今日繳出本季至今最佳表現，主投6局僅被敲出4支安打，並投出零失分的完美內容。然而，天使隊打線今日完全熄火，讓菊池雄星在領先或平手局面退場後，最終因打援不足無緣摘下本季首勝，令現場球迷感到惋惜。天使隊最終以1：4不敵教士隊，也讓米勒成功守護住這場勝利。