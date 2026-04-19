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台灣旅美球員李灝宇台灣時間昨（18）日站上大聯盟，以底特律老虎隊先發三壘手之姿出戰波士頓紅襪，但吞3支0，最終0：1落敗。李灝宇今天沒有連續出賽，外界猜測可能是紅襪今日先發投手布蘭恩‧貝羅（Brayan Bello）為「右投」，因此對於左投打擊率近3成的李灝宇，則暫時在場邊熟悉比賽節奏。明天紅襪可能派出「左投」的蓋瑞特·克羅謝（Garrett Crochet）出戰，李灝宇或許能再獲先發機會。底特律老虎隊台灣時間今（18）日傳出重磅消息，將陣中台灣好手「怪力男」李灝宇正式拉上大聯盟，頂替進入10天傷兵名單的麥金斯特里（Zach McKinstry），震驚全台。現年23 歲、在老虎隊新秀榜排名第6的李灝宇，昨（18）日作客芬威球場對戰紅襪隊即迎來生涯大聯盟初登場，擔任先發三壘手並打第8棒，最終雖繳出3支0，但七局下李灝宇展現穩健守備，乾淨處理滾地球，精采守備也被官網收錄，不過今天老虎隊同樣出戰紅襪卻沒再見他上場。今天台灣時間凌晨李灝宇隨隊再度出戰紅襪，卻沒有出現在先發名單上，台灣球迷也急喊「下一場還能看到灝宇嗎？」對此，總教練辛奇（A.J. Hinch）先前就曾指出，近期球隊將遭遇多名左投，具備右打優勢的李灝宇正是當前強化戰力的最佳人選。加上紅襪隊今天派出「右投」布蘭恩‧貝羅（Brayan Bello），李灝宇也被轉播畫面拍到在休息區觀看比賽，期待繼續適應大聯盟節奏。據悉，去年李灝宇在小聯盟時，對陣左投的124個打席中，繳出打擊率0.299、OPS0.919 的佳績，這是他未來發展的最佳定位；相比之下，他在對陣右投的455個打席中，打擊率僅0.228、OPS 為0.702。辛奇曾提到，接下來12場比賽中預計有6場將面對左投，李灝宇就會是上場人選之一。此外，根據明天紅襪可能派出「左投」的蓋瑞特·克羅謝（Garrett Crochet）出戰，李灝宇近期有機會再挑戰上場打擊。身為紅襪王牌的克羅謝，以「火球」和極高三振率聞名，不過本月14日客場出戰雙城僅投1.2局就被「KO」下場，失11分，其中10分是他的責失分，最終是否出戰仍待確認。