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▲維斯塔潘在得知噩耗後，透過個人IG限時動態表達震驚與不捨。（圖／翻攝自維斯塔潘IG）

德國紐柏林北環賽道（Nürburgring Nordschleife）昨（18）日驚傳嚴重死亡事故。在24小時耐力賽資格賽的首場賽事中，不幸發生7輛賽車連環衝撞的慘劇，導致享譽賽車基層的66歲芬蘭籍資深車手米耶蒂寧（Juha Miettinen）傷重不治。F1三連霸的維斯塔潘（Max Verstappen）當時也在現場準備參賽，事後震驚發文哀悼。根據賽會聲明，事故發生於比賽第3圈，地點位於賽道著名的「Klostertal（旋轉木馬彎附近）」路段。當時多輛賽車在右彎處失控衝撞護欄，連帶捲入後方共7輛賽車。賽事控制中心隨即出示代表「全面終止」的紅旗，並出動多輛救護車與醫療直升機展開大規模營救。駕駛121號BMW 325i賽車的米耶蒂寧在事故中首當其衝，受困車內傷勢非常嚴重。救護人員雖迅速將他救出並送往賽道醫療中心緊急復甦，但遺憾仍無法挽回其性命。至於其餘6名涉事車手，在送醫觀察後均無生命危險。米耶蒂寧生前在社群平台上謙稱自己是業餘車手，但他在紐柏林賽道深耕超過20年，是草根賽車界的代表人物。他曾多次在NLS耐力賽中勇奪V4組別冠軍，並多次登上領獎台。與他相識多年的攝影師曹文博格（Jochen Cauwenberge）哀悼表示：「他是那種永遠跑不膩、每天在維修區都掛著笑容的人，他用生命詮釋了如何盡情享受生活。」值得一提的是，本週末F1四屆世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）也代表Manthey Racing參加同場賽事。事故發生時，維斯塔潘尚未輪到駕駛時段，而他的隊友奧爾（Lucas Auer）正處於開場路段，雖然逃過一劫，但比賽隨即因紅旗終止。維斯塔潘在得知噩耗後，透過個人IG限時動態表達震驚與不捨。他寫道：「賽車是我們共同熱愛的事物，但在這樣的時刻，它再次提醒我們這項運動具備多大的危險性，向Juha的家人與至親致上最深切的悼念。」由於賽道受損嚴重且氣氛凝重，主辦單位隨即取消了週六晚間的所有後續活動。今日的第二場4小時賽事仍將照常舉行，但在排位賽與開跑前，全場將舉行1分鐘的默哀儀式，致敬這位將一生奉獻給賽道的芬蘭老將。紐柏林北環賽道全長近13英里，擁有多達154個彎道，因高度落差大、緩衝區狹窄，被公認為全球最危險的賽道之一。此次悲劇再度讓外界審視這座「綠色地獄」在極限競技下的殘酷一面。