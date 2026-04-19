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▲高齡90歲的鄭金枝阿嬤，今年3月在大港開唱隨興熱舞的影片在網路爆紅，其開朗活力的形象吸引了台鋼雄鷹球團的注意。（圖／翻攝自台鋼雄鷹 TSG HAWKS YouTube影片）

中華職棒台鋼雄鷹今（19）日在高雄澄清湖球場迎戰對手，特別邀請因「大港開唱」熱舞爆紅的90歲網紅「大港阿嬤」鄭金枝擔任開球嘉賓。阿嬤今日不僅穿上專屬的90號球衣大跳應援舞，更在曾孫與家人的陪伴下，順利開出漂亮好球。由台鋼雄鷹球星、同樣身披90號球衣的王柏融擔任接捕捕手，現場氣氛溫馨且充滿活力。高齡90歲的鄭金枝阿嬤，今年3月在大港開唱隨興熱舞的影片在網路爆紅，其開朗活力的形象吸引了台鋼雄鷹球團的注意。從未接觸過棒球的阿嬤，在得知受邀開球後既緊張又興奮，為了不負眾望，她在家中展開為期2周的密集特訓。阿嬤的孫女透露，阿嬤兩周前開始天天練習投球約1小時。大港阿嬤開球影片吸引不少人關注，不少球迷也紛紛在影片下留言道，「希望阿嬤可以一直這麼健康快樂」、「大港阿嬤超讚~」、「阿嬤有90歲年齡，但心一直保持著20歲」、「我也想我的阿嬤」。為了今日的完美登場，阿嬤可說是做足準備。她昨日特別到髮廊打理髮型，要求設計師幫她把頭髮「吹澎、吹捲一點」，還拿出珍藏許久、捨不得穿的新球鞋。阿嬤今日抵達球場時神采奕奕，面對鏡頭大方跳起應援舞。台鋼雄鷹球團今日特地贈送阿嬤一件背號90號的球衣，象徵其90歲長壽。巧合的是，今日負責接捕的球星王柏融（大王）同樣身穿90號球衣。當阿嬤站上投手丘，奮力將球投向王柏融手中時，全場響起熱烈歡呼聲。