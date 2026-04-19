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今（19）日在高雄澄清湖棒球場，一場充滿溫度的開球儀式感動了無數觀眾。高齡90歲的「大港阿嬤」鄭金枝，從大港開唱熱舞爆紅的「最強聽團仔」，搖身一變成為台鋼雄鷹的開球嘉賓。台鋼球團舉辦這次相當有意義的開球活動，球員們也展現對這位老球迷的尊重，在開球結束後聚集在她身邊進行加油儀式，相當動人。阿嬤「活到老、學到老」的精神，讓許多網友與球迷直呼：「被阿嬤鼓勵到了！」對於一輩子沒進過棒球場的鄭金枝阿嬤來說，接到台鋼雄鷹的邀請時，第一反應甚至是懷疑「是不是在開玩笑」。但在家人的支持下，阿嬤決定挑戰自我。阿嬤的孫女近日在網路曝光阿嬤「惡補練投」的畫面：阿嬤拿著用報紙和膠帶自製的「手工棒球」，在家門口一次又一次練習投球。孫女透露，阿嬤起初連拿球姿勢都不太對，手還會因為緊張而抖動，但阿嬤沒有放棄，仍每日堅持練1-2小時，這樣持續兩周學習丟球。為什麼如此勤奮，阿嬤展現對生活的熱愛說：「我不想錯過這個展現自己的機會。」這段練習影片在社群媒體曝光後，迅速累積數萬次觀看，許多人紛紛留言表示：「看到阿嬤年紀這麼大了，還是對新事物充滿好奇和活力，真的很感動」、「不知道為什麼看著看著就很想哭，被鼓勵到了」、「阿嬤用行動證明，年齡從不是限制」。台鋼雄鷹球團更特別發起代號「保護90歲少女」的任務，呼籲全場球迷守護這位熱情洋溢的阿嬤。阿嬤在賽前也不忘打趣說：「大家來熱鬧一下！」展現出極高的親和力與熱忱。鄭金枝阿嬤平時就是個活力十足的長者，她自豪地說：「我是做工的人，體力怎麼會不好？」從原本只是經過大港開唱現場好奇一探，到現在能站上職棒投手丘開球，阿嬤用自己的生活哲學告訴大家，只要保持對世界的好奇，每一天都可以是全新的閃耀。開球當天，阿嬤換上象徵長壽的90號球衣，在「阿嬤殺手」王柏融的接捕下完成投球。那一刻，場上不僅僅是一場比賽的開始，更是一位90歲長者勇敢追夢的實踐。球迷感性評價：「阿嬤雖然90歲，但她的心永遠保持在20歲。」