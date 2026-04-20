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▲本屆賽事的一大看點是三位日本同世代的頂尖選手兼松藍子、田中秀和與曽宮道的同場競技。（圖／橘子關懷基金會提供）

2026橘子岸到頂超級馬拉松日前成績揭曉，女子組菁英組由日本超馬好手兼松藍子以22小時25分23秒的優異成績摘下后冠。賽後接受訪問時，兼松藍子不僅分享了阿里山如畫般的茶園景色，也坦言在完全沒有路燈的深夜獨自奔跑、聽著野狗狂吠，「恐懼」差點成為她最大的對手。首度參賽便成功登頂，兼松藍子賽後表示，當終點出現在眼前時，內心湧現「終於達成目標了」的澎湃。回憶177公里的長征，她將賽道形容為一場感官的極端對話：爬坡雖然痛苦，但進入阿里山區後，映入眼簾的茶園美景與原住民部落的人文氣息，讓她深深著迷。然而，這條「台灣朝聖之路」也給了她不小的震撼。兼松藍子坦言，最令她恐懼的是午夜時分，當身旁沒有其他選手、四周完全沒有路燈時，一個人在黑暗中孤獨奔跑，耳邊還不時傳來野外動物和狗的狂吠聲，「那一刻真的感覺非常害怕。」本屆賽事的一大看點是三位日本同世代的頂尖選手兼松藍子、田中秀和與曽宮道的同場競技。兼松透露，她在途中的補給站遇到了田中選手，兩人互相激勵：「一定要一起完賽。」「田中還給了我情報，說曽宮選手就在前方不遠處。」兼松藍子說，知道夥伴們都在賽道上安全奮戰，讓她感到不再孤單。完賽後，三位好友聚在一起的第一句話竟是異口同聲地大嘆：「賽道真的太嚴酷了。」隨後更像小孩子一樣討論起「晚上的狗真的好可怕」。面對不斷攀升的高度與體能的極限，兼松藍子坦承過程中也曾數度因體力不支而走了起來，但她始終秉持超馬選手的堅韌。被問到如何克服夜間恐懼與身體痛苦，她堅定地說：「我始終相信，只要堅持到最後不放棄，就一定會有『獎勵』等著我。」這份信念不僅讓她順利帶走后冠，也讓她與台灣選手及民眾建立深厚情誼。她觀察到台灣選手非常熱情，甚至對日本跑者如數家珍，過程中不斷互相加油打氣，這種跨國界的支持讓她深受感動。對於未來，兼松藍子毫不猶豫地表示想要再次參賽：「這是一場了解賽道與否，所見風景會完全不同的賽事。」她承諾回日本後，會向跑友們強力推薦這場擁有很多成就感的賽事，並期待明年能以更完備的姿態，再次回到台灣體驗這段從海平面奔向雲端的魔幻旅程。