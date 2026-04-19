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中華職棒富邦悍將今（19）日靠著洋投鈴木駿輔7局失1分的好投，以7：1擊退統一7-ELEVEn獅，鈴木本季初登板就飆出9K好投，拿下首勝，賽後鈴木表示，「一開始從二軍出發，帶著不甘心的心情面對比賽，繳出這樣的成績很開心。」有趣的是，鈴木賽後站上足足跳了9次「三振舞」，因為單場飆出9K，一旁的葉子霆、日文翻譯也陪鈴木跳完9次。悍將今日推出洋投鈴木駿輔交手獅隊土投張宥謙，悍將開局就先發制人，開路先鋒葉子霆敲安，隨後發動盜壘，並靠著邦力多的滾地球推進，以及孔念恩的高飛犧牲打先馳得點，悍將取得1：0領先。2局下悍將攻勢再起，林岳谷敲安，戴培峰、劉俊豪選到保送，悍將兩出局後攻佔滿壘，葉子霆敲出左外野清壘三壘安打，邦力多在傷口上灑鹽，敲安送回葉子霆，悍將單局攻下4分，取得5：0領先。獅隊在4局上展開反攻，林子豪、李丞齡敲安，獅隊兩出局後攻佔一、三壘，鈴木駿輔發生暴投，免費奉送獅隊1分，以1：5落後。8局下悍將添加保險分，范國宸失誤上壘，張洺瑀選到保送，林岳谷把握得點圈機會，敲出帶有打點的安打，王念好也敲出高飛犧牲打奠定勝基，悍將終場以取得8：1擊退獅隊。鈴木此役主投7局失1分，被敲出4安，另外送出9次三振、1次保送，本季初登板就拿下勝投，賽後獲選為單場MVP。賽後鈴木表示，「一開始從二軍出發，帶著不甘心的心情面對比賽，繳出這樣的成績很開心。」有趣的是，鈴木賽後站上足足跳了9次「三振舞」，因為單場飆出9K，一旁的葉子霆、日文翻譯也陪鈴木跳完9次。