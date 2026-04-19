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114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽今（19）日圓滿落幕。本屆賽事不僅在團隊表現上競爭激烈，女子組個人紀錄更出現史詩級的連環突破。中信學院邱群琋在預賽階段上演飆分秀，在短短24小時內與文化大學李恩芯互轟，最終以單場72分的恐怖數據立下「群琋障礙」拿下得分后殊榮。而今晚決賽後，最有價值球員（FMVP）則由政大徐得祈與世新葉欣宜奪下。本季女一級預賽話題最高峰莫過於「得分后」的瘋狂爭奪戰。去年12月12日，中信學院邱群琋先以 55 分打破紀錄；不料隔日上午，文化大學李恩芯隨即以11記三分彈轟下56分超車。然而，這項紀錄僅維持了不到4小時，邱群琋在當天下午對陣台北大學時再度變身，全場35投25中、外帶18籃板，瘋狂灌進72分奪回寶座。邱群琋最終以場均26.5分、3.9次抄截的驚人數據，一人包攬「得分后」與「抄截后」兩大獎項，單場72分也成為UBA史上難以逾越的高牆。女子組其他獎項部分，新人后由台灣師大張聿嵐收下。曾被譽為「最強女高中生」的她，克服高三及旅美期間的膝傷困擾，本季回歸 UBA 戰場即展現統治力，場均貢獻14.3分、4.8助攻。中信學院堪稱本屆最大贏家，除了邱群琋雙冠外，黃羽婷也獲頒人氣后；清華大學張聿敏、文化大學楊幸恩、世新大學游沁樺則分別帶走籃板、助攻與阻攻后。男子組方面，完成6連霸大業的政治大學收穫也很豐富，宋昕澔榮登人氣王，外籍生波波卡則以禁區威懾力奪下籃板王。值得關注的是，闖入冠軍戰的國立體大雖無任何球員獲得個人獎項，卻能一路殺進決賽，展現出極致的團隊籃球體系。中信學院張俊生奪下得分王、伊瑪努摘下阻攻王；新人王則由虎尾科大強力新秀查傑獲得。在最受矚目的總決賽最有價值球員部分，男子組由政治大學隊長徐得祈奪下，他在封王戰貢獻15分並穩定調度，是政大維持 74 連勝王朝的核心；女子組FMVP則頒給了在決賽與延長賽中挺身而出的世新大學葉欣宜，她全場攻下13分並投進關鍵進球，助隊重返榮耀。