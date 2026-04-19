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▲雖然戰果看似輕鬆，但賽後即將畢業的政大核心成員宋昕澔與隊長徐得祈皆坦言，這座金盃背後是巨大的心理負荷。（圖／記者林柏年攝）

政治大學雄鷹籃球隊今（19）日在 UBA 冠軍戰以42分之差狂勝國體大，將「政大障礙」推向6連霸與跨季74連勝的新高度。雖然戰果看似輕鬆，但賽後即將畢業的政大核心成員宋昕澔與隊長徐得祈皆坦言，這座金盃背後是巨大的心理負荷，甚至讓他們在四強賽前夕數度失眠。作為政大不可或缺的進攻箭頭，宋昕澔在賽後受訪時吐露心聲，直言今年雖然完成了連霸，但賽前的心理負擔其實特別重，「這幾天真的都沒睡好，腦子裡不斷浮現四強賽的畫面。」面對外界的高度關注與各種評論，宋昕澔選擇將他視為成長的養分，「這些壓力讓我更有動力，也逼著自己進步。」針對外界關注是否有國外球探到場觀戰，宋昕澔展現出超越年齡的沈穩，強調自己始終秉持平常心，並堅持「從防守做起」的榜樣作用。對於各界最關心的下一步，他明確表態將挑戰更高殿堂：「我一定會旅外。接下來包括日本B.LEAGUE或中國CBA都會列入考量並安排測試，再看後續的選擇。」本屆扛下隊長重任並榮膺FMVP的徐得祈，在奪冠瞬間終於鬆了一口氣：「今年當隊長，拿到冠軍的那一刻，壓力真的完全釋放了。」他將功勞歸於教練團與隊友間的互相信任，並透露政大之所以能維持強大，關鍵在於透明的溝通。「我覺得大家就像好兄弟、好家人，我們有話就直說。」徐得祈提到，球隊從八強賽暴露的問題，到四強賽能迅速修正，靠的就是這種不藏私的溝通文化。對於王朝的未來，他承諾會將學長傳承下來的精神與文化，毫無保留地傳遞給下一個賽季的學弟。隨者本屆UBA正式畫下句點，外界最關注的莫過於宋昕澔的下一站。他今日正式表態「確定會旅外」，且考量方向不僅限於單一聯盟，「日本B.LEAGUE或中國CBA都會去參加測試，到時候看具體狀況再做最終選擇。」