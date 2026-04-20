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日本火腿昨戰主場交手西武獅，第七局時再度出現驚悚場面，火腿混血球星水谷瞬敲出一壘方向滾地球後跑壘，卻被西武一壘手長傳回本壘的球擊中當場倒地，甚至差一點就被爆頭，所幸最終他仍自行起身跑壘，賽後受訪時也報平安，「我很好。請寫我是個『鐵人』吧。」昨戰七局下西武獅以5：2領先，日本火腿1出局攻佔滿壘，輪到25歲的水谷瞬上場打擊，敲出一支強勁一壘滾地球，但被西武獅一壘手平沢大河用手套擋下，後者當下欲長傳本壘封殺三壘往本壘衝的跑者，卻意外直接砸到水谷瞬，還好他及時閃過，最後球打到左肩上才反彈到頭上，否則可能就會被當場爆頭。水谷瞬當下為了閃避也直接倒地，但後續仍忍痛起身跑向一壘，才接受進一步檢查，下一個半局水谷瞬甚至繼續上場守備，但最後仍為求保險被換下場，改由吉田賢吾上場守備。球迷看到驚悚畫面後紛紛表示，「五告衰」、「最近日職是在打絕命棒球嗎(X」、「如果頭沒閃 應該就是爆頭了」。此外也有不少人討論到，挨觸身球的水谷瞬為何還被計算成出局，主要原因是他當下跑在三呎線內，沒有任何違規狀況，因此就算守備方傳球砸到人，當下仍算活球狀態，後續一壘手也有完成接球回踩一壘的刺殺動作，至於水谷瞬本人，雖然挨球吻還出局，但因為肉身擋下往本壘的傳球，護送三壘跑者衝回來得分，也被算上1分打點。