美國職棒大聯盟（Major League Baseball）亞利桑那響尾蛇台美混血好手「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）在今（20）日主場對上多倫多藍鳥的比賽，卡洛爾在5局下半開打前被換下場，根據響尾蛇公告卡洛爾為「下背部緊繃」，響尾蛇總教練洛夫羅（Torey Lovullo）也表示會在本週三讓卡洛爾重回先發打線。
卡洛爾緊急退場 總教練曝「並非重傷」
卡洛爾在3局下半一次揮棒後，表情顯得有些痛苦，隨後在四局上半防守右外野時，也出現了拉伸背部的動作。卡洛爾本人與總教練洛夫羅（Torey Lovullo）在賽後皆淡化了傷勢的嚴重性。兩人均表示，若非當時比分差距較大，卡洛爾本可以繼續留在場上戰鬥。
先前曾缺席兩場比賽 卡洛爾預計週三回歸
卡洛爾先前在東岸客場之旅中，曾因左側髖屈肌緊繃缺席了兩場比賽。他認為這兩處的不適可能互有關聯，「我昨天就感覺到一點異狀，今天賽前在打擊練習時，背部感覺又鎖得更緊了。我本來覺得今天上場沒問題，但既然比賽後來比分被拉開了，我覺得沒有必要強行完成剩下的打席。」
洛夫羅透露卡洛爾的身體近期確實有些小狀況，但他認為這只是運動員常見的緊繃現象。響尾蛇在明（21）日將有一天的休息日，週三將繼續在主場迎戰芝加哥白襪，洛夫羅也表示卡洛爾已經被排進週三的先發打線中。
資料來源：《MLB》
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卡洛爾在3局下半一次揮棒後，表情顯得有些痛苦，隨後在四局上半防守右外野時，也出現了拉伸背部的動作。卡洛爾本人與總教練洛夫羅（Torey Lovullo）在賽後皆淡化了傷勢的嚴重性。兩人均表示，若非當時比分差距較大，卡洛爾本可以繼續留在場上戰鬥。
先前曾缺席兩場比賽 卡洛爾預計週三回歸
卡洛爾先前在東岸客場之旅中，曾因左側髖屈肌緊繃缺席了兩場比賽。他認為這兩處的不適可能互有關聯，「我昨天就感覺到一點異狀，今天賽前在打擊練習時，背部感覺又鎖得更緊了。我本來覺得今天上場沒問題，但既然比賽後來比分被拉開了，我覺得沒有必要強行完成剩下的打席。」
洛夫羅透露卡洛爾的身體近期確實有些小狀況，但他認為這只是運動員常見的緊繃現象。響尾蛇在明（21）日將有一天的休息日，週三將繼續在主場迎戰芝加哥白襪，洛夫羅也表示卡洛爾已經被排進週三的先發打線中。
資料來源：《MLB》