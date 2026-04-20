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聖安東尼奧馬刺今（20）日111：98大勝波特蘭拓荒者，陣中35歲替補中鋒、也是今日壽星奧利尼克（Kelly Olynyk），或許沒想過本場會獲得上場時間，於比賽最後垃圾時間被換上場時，被發現竟是穿著「短襪」搭配球鞋，就這樣跟著球隊比完最後1分鐘，導播還給他特寫鏡頭，讓主播、球評都笑翻。馬刺今年交易截止日前，跟巫師發動交易換來奧利尼克，擔任當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）替補，例行賽場均時間僅有8.6分鐘，攻下3.2分、1.8籃板與1.2助攻。馬刺今日季後賽首場交手拓荒者，正好是奧利尼克35歲生日，他前三節都沒上場，原本打算就這樣在場邊跟隊友一起慶祝勝利，想不到比分最後時刻被拉開，馬刺總教練約翰遜（Mitch Johnson）無預警把他換上場，結果他老兄脫掉熱身長褲後，裡面竟是穿著休閒用的短襪搭配球鞋，還跟著隊友一起煞有其事地打完最後1分鐘，最後留下0分、0籃板、0助攻、0火鍋成績。奧利尼克上場後，立刻被導播發現他詭異的穿搭，現場主播、球評也笑翻天，「等一下，奧利尼克是穿著短襪嗎？」隨後還開玩笑說，「這老兄應該沒想過會上場」，「他可能也怕受傷，這一分鐘完全沒有跳，就這樣跟著隊友跑來跑去」實際上，奧利尼克本場賽前為了慶祝生日，還為全隊訂製西裝，本戰賽前馬刺球員進場時，全隊整齊劃一穿上的黑色西裝，就是由奧利尼克所提供。馬刺球員賽前進場時穿的西裝，就是奧利尼克為全隊訂製的：