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▲楊智軒近年才從慢跑興趣轉而接觸超馬訓練，橘子岸到頂是他第一次公開報名挑戰超馬賽事，最終以07時53分的優異成績脫穎而出，成功摘下82公里組冠軍。（圖／橘子關懷基金會提供）

由橘子關懷基金會主辦的「2026橘子岸到頂超級馬拉松」於日前完美落幕。這項標榜從海平面起跑、直攻阿里山山巔的賽事，不僅考驗體力，更強調「Go Next」的挑戰精神。本屆賽事除了舉辦177K的菁英組，同時新增82K的挑戰組賽事。「極限鐵人」吳承泰在沒有完全準備的情況下展現韌性完賽外，還有免稅店員工楊智軒以黑馬之姿奪下82K總排第一，詮釋了平凡人也能挑戰極限的無限可能。剛從極限鐵人賽場退役的運動名將吳承泰，首次挑戰超級馬拉松便選擇了這條艱難賽道。他坦言，這是一場在訓練量不足、完全沒準備好的情況下進行的挑戰，卻也因此對極限有了更深的體悟。「我30公里就面臨撞牆期了。」吳承泰笑說，即便被路過選手調侃「鐵人來跑應該很輕鬆」，但他其實每一步都跑得艱辛。他在賽後也分享了支撐自己的動力：「我把路程縮小到每5公里一個水站，這樣進10個站就到了。我把水站當Buffet吃，那是我人生喝過最好喝的可樂和紅牛。」吳承泰感性表示，挑戰極限就像縮短版的人生，即便路途不順，只要抬起頭、保持微笑，就能看見希望。「我希望讓我的學生與市民跑者知道，挑戰不在於你有沒有準備好，而是在於你願不願意站在起跑線上。」本屆82公里組最令人驚艷的黑馬，莫過於在昇恆昌免稅店工作的楊智軒。原本只是普通慢跑愛好者的他，自嘲是「陰錯陽差」闖進超馬世界。他回憶遴選過程時笑說，之前跑百公里賽事累到心裡發誓「錄取也不要來」，最後還是決定給自己一個嘗試的機會。首次正式參加超馬就奪冠，楊智軒分享他的獨門克服絕招，那就是在身上掛一個藍牙喇叭，「一公里大約就是一首歌的時間，我就是邊跑邊唱歌。」靠著音樂與「不會喘」的體能天賦，他成功挺過了70公里後體力下滑與孤獨感的雙重考驗。對於這場被譽為「台灣朝聖之路」的賽事，兩位選手都給予高度評價。吳承泰呼籲大眾，不需要等到成為專業選手才來挑戰，只要願意跨出第一步就是勇敢的表現；楊智軒則堅定表示：「明年我一定會再來，甚至想花一年的時間準備，挑戰難度更高的177公里菁英組。」