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睽違七年，季後賽的狂熱終於再次席捲聖安東尼奧！在今（20）日進行的西區季後賽首輪G1中，西區龍頭馬刺隊在主場以 111：98 輕取波特蘭拓荒者，搶下系列賽開門紅。馬刺此役展現出的壓倒性禁區優勢，以超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）與高效替補中鋒科內特（Luke Kornet）組成的「新黑白雙塔」徹底打爆對手，讓拓荒者引以為傲的鋒線全面失守。在全場觀眾以及傳奇名宿鄧肯（Tim Duncan）、大衛·羅賓森（David Robinson）的見證下，文班亞馬的季後賽處女秀堪稱完美。他全場出戰33分鐘，21投13中，其中三分球更是誇張的6投5中，狂轟全場最高的 35分，外帶 5籃板、1助攻與 2阻攻。這份成績單打破了由鄧肯保持的隊史季後賽首秀最高得分紀錄（32分），還讓他成為NBA歷史上首位在季後賽首戰就能砍下至少35分且命中5記三分球的球員。賽後被問到在兩位傳奇前輩面前打球是否有壓力時，文班亞馬展現了超齡的成熟：「我不會說這是壓力，我反而覺得很安心。就像如果你不小心絆倒了，你知道會有很多雙手隨時準備接住你。」馬刺此役能在全場高達93%的時間裡保持領先，禁區的絕對統治力是關鍵。先發的文班亞馬在進攻端予取予求，讓拓荒者中鋒克林根（Donovan Clingan）毫無招架之力，無論是三分外線還是低位單打都完全無解。而當文班亞馬下場休息時，替補上陣的白人中鋒科內特完美接管了禁區，還對阿夫迪亞送出一次殘暴大鍋。科內特此役出戰14分鐘，以極高的效率6投5中，包含多次精彩的空中接力與補灌，拿下 10分、6籃板。這對「黑白雙塔」的輪番發威，帶領馬刺團隊在內線狂轟48分，猛抓11個進攻籃板，並送出5次阻攻。拓荒者在禁區遭全面壓制的情況下，全隊命中率被限制到僅剩43%，三分球更是慘澹的38投10中。拓荒者方面，表現最亮眼的無疑是阿夫迪亞（Deni Avdija）。他全場奮力砍下 30分、10籃板、5助攻的豪華數據，成為繼詹姆斯（LeBron James）之後，NBA歷史上唯二在季後賽首秀達成此成就的球員。然而，在下半場遭遇膝蓋撞擊傷勢以及馬刺「車輪戰」的嚴密防守消耗下，阿夫迪亞獨木難支，無力回天。除了內線優勢，馬刺的後場戰力同樣令人驚豔。福克斯（De'Aaron Fox）與新秀卡斯爾（Stephon Castle）聯手貢獻 34分與 15次助攻，完美串聯球隊；瓦塞爾（Devin Vassell）則在第三節拓荒者反撲時連飆三分，全場斬獲 15分穩定軍心。系列賽G1的碾壓式勝利，向全聯盟宣告了這支由黑白雙塔領軍的新世代馬刺，已經具備了衝擊總冠軍的強大底氣。