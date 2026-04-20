我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒開季接近1個月時間，台鋼雄鷹江承諺靠著連3戰驚人發揮，以防禦率0.50空降中職防禦率王，甚至勝過後勁、勝騎士等一票頂尖洋投。攤開江承諺進階數據，他本季直球均速僅有135公里，揮空率（Whiff%）、三振率（K%）都遠低於聯盟平均，控球也不到頂尖，卻能不斷製造出局數、至今18局僅失1分，到底江承諺是如何辦到的？現年31歲的江承諺，本季首戰交手味全龍主投5局僅失1分，近2戰面對富邦悍將、樂天桃猿合計13局無失分，尤其面對開季至今長打火力驚人的富邦悍將，江承諺投滿7局僅被打5支零星安打，更完全封鎖中職最可怕的巨砲連線范國宸、張育成，讓兩人罕見繳出6打數無安打。江承諺靠著3場、18局僅失1分好投，防禦率0.50空降防禦率王，另被打出13支安打、4保送與8次三振，每局被上壘率0.94同樣優異，單論帳面數據絕對是王牌等級。江承諺在中職已有12年年資，過往就非球威型投手，本季同樣如此。細看《野球革命》進階數據，直球均速僅有135公里，於過去2年均速134公里沒有太多差別，主力球種依舊是曲球、變速球與少量滑球，軟投派的球風也反映在細部數據上，揮空率僅有8.85%，在全聯盟輸給88%的投手，三振率11.6%同樣遠低於平均。弔詭的是，江承諺直球均速僅有135公里，但他仍大量使用直球作為主力，今年有53.5%使用率，揮空率只有6.7%情況下，被打擊率還能壓低到2成06，使用比例第二高（20.4%）的曲球，被打擊率則相對最高，為2成31，19.2%的變速球則是主要取得揮空與三振的決勝球種，今年8K中就有一半是用變速球取得，被打擊率1成88、揮空率12.5%都是全球種最佳。可以說，江承諺今年仍維持過往「投給你打」的風格，但相比過去被打擊率落在2成70左右、4、5號先發的等級，江承諺今年的球就是能讓對手比較打不好，才能在三振率偏低情況下，仍將投手獨立防禦率（FIP）壓低到生涯新低的2.78，堪稱是開季以來的中職本土王牌。端看目前BABIP（場內球安打率）低到僅有.228，搭配94.1%的殘壘率（LOB%），幾乎說明江承諺很難整季都維持目前成績，隨著先發場次變多、數據肯定會迎來下修。但這位征戰中職已達12年、出賽213場的資深投手，仍能每年繳出穩定成績，為球隊吃下不少局數（近2季都破百局），本身就是一件很不簡單的事。