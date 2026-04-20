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▲後衛薩格斯（Jalen Suggs）扮演球隊心臟，雖然投籃命中率不佳（16投6中），但他全場飛奔救球、製造對手失誤。（圖／美聯社／達志影像）

▲。剛從氣胸傷勢回歸的康寧漢雖然轟下全場最高39分，展現聯盟頂尖球星實力，但魔術隊成功限制了活塞其餘進攻點。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪開打便爆出最大冷門。東區第8種子奧蘭多魔術隊在客場以112：101擊敗第1種子底特律活塞隊，寫下總教練莫斯利（Jamahl Mosley）執教以來的首場季後賽客場勝利。這場比賽魔術隊從開賽領先到終場，完全掌控比賽節奏。根據數據統計，活塞隊成為NBA自1997-98賽季以來，首支在季後賽首戰「全場未曾領先過1秒」的第1種子球隊。魔術隊究竟如何戲耍東區龍頭？以下為本場比賽的三大關鍵分析。魔術隊開賽便展現極佳的競技狀態，打出一波18：5的高潮。後衛薩格斯（Jalen Suggs）扮演球隊心臟，雖然投籃命中率不佳（16投6中），但他全場飛奔救球、製造對手失誤，繳出16分、5籃板、4助攻及3抄截的數據，為魔術隊注入靈魂。而當家球星班切羅（Paolo Banchero）證明自己是為大場面而生的球員。面對活塞強悍的半場防守，這位6呎10吋的前鋒顯得游刃有餘，全場15投8中砍下全隊最高的23分。雖然班凱羅在第四節沒有得分，但他在前三節的強勢表現已徹底撕裂活塞防線。魔術隊本場比賽的防守策略極其明確：讓康寧漢（Cade Cunningham）得分，但凍結其餘活塞球員。剛從氣胸傷勢回歸的康寧漢雖然轟下全場最高39分，展現聯盟頂尖球星實力，但魔術隊成功限制了活塞其餘進攻點。明星中鋒杜倫（Jalen Duren）全場僅出手4次拿到8分；季後賽表現常受質疑的哈里斯（Tobias Harris）是全隊唯一得分達雙位數的隊友。活塞6名替補球員合計僅得20分，命中率是低迷的25%（16投4中）。魔術成功揭露了活塞在坎寧安之外，缺乏第二穩定得分點的軟肋。比賽進入末節時魔術僅領先7分，且班凱羅先在板凳休息。此時，小華格納（Franz Wagner）接管了比賽。魔術在第四節開局前6次出手彈無揮發，其中包含小華格納的3次關鍵進籃。他單節豪取10分（全場19分），確保了球隊在失去班凱羅火力時仍能維持領先優勢。活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）的調度受到不少人質疑。儘管奧薩爾·湯普森（Ausar Thompson）被視為年度最佳防守球員（DPOY）的前三熱門，但在面對班凱羅時，比克斯塔夫卻不信任他的對位能力。事實證明，班凱羅這種「重型坦克」型的前鋒，並非身材細長的湯普森所能單獨限制，活塞在對位上的失算也導致了班切羅的爆發。確實，或許湯普森不是防守班切羅的最佳人選，畢竟過去我們看過唐西奇（Luka Doncic）是如何擊敗麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的，靠著噸位和力量，他們可以輕易地擊敗比自己高大、但身形瘦弱的防守者。魔術在底特律先拔頭籌，這場「老八傳奇」的序幕已經拉開。活塞隊在主場已經 17 年未曾嚐過季後賽勝績，年輕的團隊在例行賽取得統治，季後賽卻手足無措，這是老生常談了。但這不會是一個短的系列賽，雙方下一輪的過招馬上就要在周四再次到來。