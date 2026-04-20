身為WBC世界棒球經典賽「Team Taiwan」一員的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），現效力於3A哥倫布快艇隊。他近日接受Youtube頻道《AmazingTalker Show》訪談，談及WBC比賽故事時，他回憶在台韓戰的那支逆轉2分砲，「根本沒感受到球棒揮到球」並分享經典賽期間，捕手蔣少宏會幫忙他在打擊前挑選球棒，意外成為他敲全壘打的關鍵人物，幕後故事掀起熱議，蔣少宏也海巡網友貼文回應：「大家，有福同蔣」展現福將幽默感。
費仔暖心曝：Team Taiwan「就像一個家庭」
費爾柴德近日手感火燙，在3A繳出打擊率0.323的優異成績，好表現也讓球迷紛紛喊「讓他升！」《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》今（20）日發布與費爾柴德的訪談影片，費仔談披上台灣戰袍和在美國的不同之處，「在MLB時，大家會某種程度上希望自己的成績要好，因為表現好才有機會繼續待在隊裡。」
「但在台灣隊時，感覺到最大的不同是，每個人都在為了彼此奮戰，沒有人會計較誰在比賽中貢獻最多，一起贏下比賽才是最重要的，像一個家庭。（It’s a family.）」費爾柴德感性說道。
全壘打歸功於蔣少宏？費仔曝球棒不是自己挑的
談到隊友間的兄弟情誼，費仔提及一同參與經典賽的味全龍捕手蔣少宏。費爾柴德說，經典賽期間「我會讓他選我要用哪支球棒。當我要上場打擊的時候，他就會看著我的球棒說：『這支就是今天最棒的球棒』結果那天我就打了一支全壘打，所以我就跟他說你之後都幫我挑球棒好了。」
這篇「歸功於少宏（Credit to Jimmy）」的小故事讓人意想不到，有台灣網友在Threads發文幽默稱，「兩支全壘打竟然要歸功於蔣少宏」、「福將技能已經強成這樣了嗎」讚蔣少宏技能滿點。
對此，蔣少宏也特別在該文下方自帶諧音魂回覆，「大家，有福同蔣」搭配紅包符號，將福氣分送給球迷們。
同島一心的故事 台韓戰逆轉2分砲像「刀子切奶油」
「Team Taiwan」不只有場上的球員，更是同島一心的故事。費爾柴德笑說，「我們在日本的每一場比賽，都感覺有主場優勢，就連跟日本的比賽也感覺是『五五波』。甚至和韓國的比賽，我們的球迷比他們還多。球迷們到場給我們帶來超多能量，一直幫我們加油，真的讓我們充滿幹勁。」
當被問及最難忘的瞬間，讓費爾柴德很糾結，「太多了」，不過提起台灣本次在經典賽的最後一場台韓戰中「那支超前全壘打」。他回憶，「當你揮出球棒，感覺一切都很完美，我甚至感覺不到球棒有揮到球，就像拿刀子切奶油（It just felt like cutting through butter.）」
費仔想起自己當時聽到全場球迷的喊聲，「我刻意在跑壘的時候慢慢跑，認真感受當下」。
費仔給「台灣隊長」陳傑憲好評
除此之外，費爾柴德也給予「台灣隊長」陳傑憲高度評價，他說，「他（陳傑憲）整個人就是散發出一個隊長的氣場，大家都非常尊敬他。」而陳傑憲在台韓戰中，讓全台球迷眼眶含淚的「負傷一撲」，也讓費仔感嘆，「我記得他撲上三壘、跑回致勝分，甚至還是在手受傷的情況，我想說，這就是一個隊長會做的事。」
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費爾柴德近日手感火燙，在3A繳出打擊率0.323的優異成績，好表現也讓球迷紛紛喊「讓他升！」《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》今（20）日發布與費爾柴德的訪談影片，費仔談披上台灣戰袍和在美國的不同之處，「在MLB時，大家會某種程度上希望自己的成績要好，因為表現好才有機會繼續待在隊裡。」
「但在台灣隊時，感覺到最大的不同是，每個人都在為了彼此奮戰，沒有人會計較誰在比賽中貢獻最多，一起贏下比賽才是最重要的，像一個家庭。（It’s a family.）」費爾柴德感性說道。
全壘打歸功於蔣少宏？費仔曝球棒不是自己挑的
談到隊友間的兄弟情誼，費仔提及一同參與經典賽的味全龍捕手蔣少宏。費爾柴德說，經典賽期間「我會讓他選我要用哪支球棒。當我要上場打擊的時候，他就會看著我的球棒說：『這支就是今天最棒的球棒』結果那天我就打了一支全壘打，所以我就跟他說你之後都幫我挑球棒好了。」
這篇「歸功於少宏（Credit to Jimmy）」的小故事讓人意想不到，有台灣網友在Threads發文幽默稱，「兩支全壘打竟然要歸功於蔣少宏」、「福將技能已經強成這樣了嗎」讚蔣少宏技能滿點。
對此，蔣少宏也特別在該文下方自帶諧音魂回覆，「大家，有福同蔣」搭配紅包符號，將福氣分送給球迷們。
「Team Taiwan」不只有場上的球員，更是同島一心的故事。費爾柴德笑說，「我們在日本的每一場比賽，都感覺有主場優勢，就連跟日本的比賽也感覺是『五五波』。甚至和韓國的比賽，我們的球迷比他們還多。球迷們到場給我們帶來超多能量，一直幫我們加油，真的讓我們充滿幹勁。」
當被問及最難忘的瞬間，讓費爾柴德很糾結，「太多了」，不過提起台灣本次在經典賽的最後一場台韓戰中「那支超前全壘打」。他回憶，「當你揮出球棒，感覺一切都很完美，我甚至感覺不到球棒有揮到球，就像拿刀子切奶油（It just felt like cutting through butter.）」
費仔想起自己當時聽到全場球迷的喊聲，「我刻意在跑壘的時候慢慢跑，認真感受當下」。
費仔給「台灣隊長」陳傑憲好評
除此之外，費爾柴德也給予「台灣隊長」陳傑憲高度評價，他說，「他（陳傑憲）整個人就是散發出一個隊長的氣場，大家都非常尊敬他。」而陳傑憲在台韓戰中，讓全台球迷眼眶含淚的「負傷一撲」，也讓費仔感嘆，「我記得他撲上三壘、跑回致勝分，甚至還是在手受傷的情況，我想說，這就是一個隊長會做的事。」