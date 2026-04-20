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中華職棒味全龍隊於4月17日至4月19日在天母棒球場盛大舉行「AirAsia亞洲航空」聯名主題日，這場航空與棒球的跨界合作不僅帶來豐富的抽機票與限量好禮活動，更因為開場表演的空服員顏值太高而在網路上掀起瘋狂討論。其中一名被譽為「亞航最美」的韓籍空服員Jung Yeseul更是瞬間爆紅，其Instagram（IG）追蹤人數已突破40萬，成為本次主題日最耀眼的焦點。本次「亞洲領航, 氣勢如紅」主題日是AirAsia首次與中華職棒合作，球場布置極具巧思，將天母棒球場入口處打造為特色登機門，讓球迷一進場就彷彿準備出國旅遊。活動期間除了發送限量行李吊牌、聯名束口袋與飛行鑰匙圈，更祭出機票大抽獎，讓龍迷在觀賽之餘也能感受飛行驚喜。主題日討論聲量最高的，莫過於周末兩天現身開場與中場表演的韓籍空服員Jung Yeseul。她在場上以熟練且充滿活力的舞蹈動作搭配亮眼外型，讓現場球迷驚呼「超出了主題日表演的預期」，甚至有不少人誤以為她是球隊新簽約的韓籍啦啦隊成員。事實上，Jung Yeseul IG原本就擁有約40萬名粉絲，平時常分享個人舞蹈影音，更有數支觀看數破千萬的爆紅影片。她在球場的高人氣甚至引發球迷排隊索取簽名，不少網友敲碗想知道他是誰，讓她的社群帳號熱度再度飆升。為回應台灣粉絲的熱情，Jung Yeseul特別開設了台灣人愛用的Threads帳號，並幽默地與球迷互動：「嗨嗨！me是一位22歲的空服員，也是啦啦隊女孩（？）」這段發言在短時間內就獲得破萬讚。味全龍啦啦隊「小龍女」隊長小映也親自到下方留言鼓勵，直呼表演「超棒的」。AirAsia表示，希望透過與味全龍的聯名合作，將航空旅行融入在地熱血的職棒文化，拉近與台灣粉絲的距離。從本次主題日引發的社群洗版效應來看，這場「亞洲領航」活動確實成功繫好了球迷的心（Buckle up），並隨著爆紅空姐的話題熱度，與味全龍一同揮棒起飛（Batter up）。