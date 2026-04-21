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休士頓太空人日籍右投今井達也（Tatsuya Imai）今（21）日傳出正面進展，根據《休士頓紀事報》報導，他在進入傷兵名單（IL）後首度進行了牛棚練投。不過，今井達也並未能平息外界的質疑，因為這位日本投手本季的表現已與球團總管布朗（Dana Brown）的營運危機緊密連結。這紙總額最高達6300萬美元（約新台幣19.7億）的合約，目前正被美媒列為太空人制服組的「補強敗筆」。現年27歲的今井達也自從由日職西武獅轉戰MLB後，僅在第2戰對運動家拿下一場勝投，隨即在對水手之戰崩盤。本月13日他因右臂疲勞進入15天傷兵名單，目前累積防禦率高達7.27。雖然最新檢查顯示手臂並無構造異常，球團也要求他重啟投球程序，但今井本人向媒體透露，目前的停滯主因在於「無法順利適應美國生活」，包括移動距離、用餐時間與球場環境的差異，都讓他感到十分困惑。根據《The Athletic》分析，今井達也的低迷僅是太空人制服組失能的冰山一角。總管布朗（Dana Brown）在休賽季砸重金針對先發陣容進行大換血，原期待今井能成為中流砥柱，沒想到開季僅先發3場就因疲勞倒下。數據顯示，布朗在休賽季透過大聯盟合約簽下的投手群，目前累積防禦率竟高達5.61，加上2023年首輪指名新秀馬修斯（Brice Matthews）在場上低級失誤頻傳，讓布朗的選才眼光與營運方針面臨排山倒海的壓力。在補強半途而廢、新秀表現不濟的連鎖反應下，太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）在排兵布陣上顯得捉襟見肘，現場閉塞感極重。今井達也雖然已重返牛棚，有機會在近期歸隊，但若他無法迅速調整身心狀態，總管布朗在休士頓的地位恐怕將岌岌可危。