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聖路易紅雀日前雖然成功橫掃休士頓太空人，並讓對方苦吞4連敗，但一場發生在第3局的意外卻成了全美棒球迷議論的焦點。紅雀捕手培耶茲（Pedro Pages）在遭到太空人打者特拉梅爾（Taylor Trammell）揮棒餘勢掃到後倒地不起，然而慢動作重播卻顯示接觸力道極其輕微，引發大批球迷質疑這是一場為了阻止對方推進的「足球式假摔」。事發於第3局，當時兩隊戰成0比0平手。太空人28歲強打特拉梅爾（Taylor Trammell）擊出一記直擊右外野牆角的強勁飛球，但在揮棒後，他的球棒餘勢掃到了捕手培耶茲（Pedro Pages）的頭部側面。培耶茲（Pedro Pages）隨即失去重心倒下，特拉梅爾（Taylor Trammell）第一時間並未全力衝刺，而是留在本壘板關心捕手狀況，主審也隨即上前查看。這段延遲讓特拉梅爾（Taylor Trammell）最終僅在三壘止步。數據顯示，特拉梅爾擁有傲視全聯盟前2%的衝刺速度，若非起跑延誤，極有可能完成一記場內全壘打。雖然紅雀隊曾有捕手康崔拉斯（Willson Contreras）被揮棒擊中導致手臂骨折的慘痛歷史，但這次狀況顯然不同。知名社群帳號Jomboy Media轉發片段後，引爆網友熱議。網友@reconcile88狂酸：「兄弟，他根本沒碰到，捕手絕對是演的！」另一位球迷則直言：「這傢伙該去踢足球，內馬爾（Neymar）傳人？」球迷認為培耶茲（Pedro Pages）是在玩弄心理戰，故意透過「倒地不起」來爭取時間，讓外野傳球能及時回傳。雖然一般MLB打者的揮棒速度高達72英哩，若直接命中確實危險，但重播畫面顯示球棒僅輕輕擦過面罩邊緣，培耶茲在主審攙扶時還能若無其事地觀察飛球走向，更增添了假摔嫌疑。