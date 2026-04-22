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芝加哥小熊隊於今（22）日在主場對陣費城費城人隊。日籍投手今永昇太繳出 7 局 1 失分的優質先發，成功奪下本季第 2 勝；而強打鈴木誠也則在第 8 局敲出本季首轟鎖定勝局。在兩位日本選手的連動發揮下，小熊隊終場以 6 比 1 擊敗對手，強勢奪下 7 連勝。今永昇太此役展現與前場「三振秀」不同的風格，以精準的控球主導比賽。他主投7局僅被敲出3支安打，並靈活運用速球搭配掃球、指叉球等多樣球路，貫徹引誘打者出棒的策略。雖然在6局被舒瓦伯敲出陽春砲失分，但今永隨即穩定下來，以僅失1分的亮眼表現完成任務，下場時獲得全場觀眾起立鼓掌。在今永退場後，小熊隊牛棚接手戰局，雖然在比賽後段遭遇些微亂流，讓對手一度有機可乘，所幸後續投手及時找回準星。最終仍成功壓制費城人打線，不僅幫今永守住領先優勢，也順利將這場優質先發轉化為本季個人第2勝。擔任先發第4棒的鈴木誠也，今日前四個打席雖未建功，但到了8局下半兩出局一壘有人時，他鎖定費城人後援投手梅薩的滑球，擊出一記初速109.8英里、飛行距離達441英尺的場外特大號全壘打。這支本季首轟對於鈴木誠也具有意義，宣告他回歸後的長打手感正式回溫。隨著球飛越左外野看台，主場氣氛被推向最高潮，鈴木在滿場歡呼聲中帶著笑容繞壘。他在關鍵時刻的重砲演出，不僅分擔了球隊進攻壓力，也為小熊隊奪下7連勝。