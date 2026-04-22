「小林同學」林昀儒回家打球！日本職業桌球聯賽（T.LEAGUE）寫下歷史新頁，正式宣布首次巡迴到海外，2026-2027賽季開幕戰將於7月25日、台灣新竹縣立體育館火熱登場，門票於本月24日中午12點啟售。本次林昀儒與「台灣桌球一姐」鄭怡靜都將出賽，也讓網感動喊「終於可以在家鄉主場比賽了！」
日職T聯賽首度出海 台將「回娘家」迎戰強敵
日本職業桌球聯賽（T.LEAGUE）創立於2017年，本次首次把戰場搬到海外，開幕戰就來台灣舉行，將於7月25日新竹縣立體育館登場。
當天比賽採男、女組一日連戰模式。由林昀儒領軍的「木下東京」對決「TT 彩玉」；鄭怡靜效力的「木下神奈川」交手「名古屋TOP少女」，球迷只要買一張票就能看到兩場精彩比賽。
林昀儒成隊內王牌！鄭怡靜是T聯賽首獲MVP的台灣選手
林昀儒早在2019年1月就參加日本桌球T聯賽，加盟岡山隊，後轉至木下東京，林昀儒目前與日本隊友松島輝空分別排世界第7、第8名。此外，林昀儒在2025-2026賽季時對上韓國好手張禹珍，以直落三擊退對手，幫助木下東京拿下冠軍，更奪得季後賽MVP。林昀儒過去長年在國外奔波，這次「回娘家」也讓他相當開心能回到台灣比賽，坦言有一點緊張。
除林昀儒外，現年34歲的台灣桌球一姐鄭怡靜2023年也曾在日本T聯賽獲得MVP，更是首位奪得此獎項的台灣選手。當時他以11場單打勝居聯盟榜首，幫助「名古屋TOP少女」以例行賽第2名首次晉級季後賽，寫下紀錄。
這周就要搶票！球迷已開始規劃行程
此次林昀儒與鄭怡靜參賽，讓台灣球迷相當期待，在網路上興奮分享已經開始規劃行程了，也有人感嘆，「終於可以在家鄉主場比賽了」、「台灣主場見！」、「台灣的T聯賽票房，就靠一哥一姊了！」球迷也相當擔心搶不到票。
這次賽事將於4月24日中午12點在「拓元售票系統」正式開賣，主辦單位採取「單日單票制」，球迷僅需購票一次即可參與全天兩場頂尖對決，票價區間從三樓看台的900元，一直到最貼近賽場的3800元「極速臨場席」不等，主辦也推出學生優惠票，部分座位可以8折價格購入。
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日本職業桌球聯賽（T.LEAGUE）創立於2017年，本次首次把戰場搬到海外，開幕戰就來台灣舉行，將於7月25日新竹縣立體育館登場。
當天比賽採男、女組一日連戰模式。由林昀儒領軍的「木下東京」對決「TT 彩玉」；鄭怡靜效力的「木下神奈川」交手「名古屋TOP少女」，球迷只要買一張票就能看到兩場精彩比賽。
林昀儒成隊內王牌！鄭怡靜是T聯賽首獲MVP的台灣選手
林昀儒早在2019年1月就參加日本桌球T聯賽，加盟岡山隊，後轉至木下東京，林昀儒目前與日本隊友松島輝空分別排世界第7、第8名。此外，林昀儒在2025-2026賽季時對上韓國好手張禹珍，以直落三擊退對手，幫助木下東京拿下冠軍，更奪得季後賽MVP。林昀儒過去長年在國外奔波，這次「回娘家」也讓他相當開心能回到台灣比賽，坦言有一點緊張。
除林昀儒外，現年34歲的台灣桌球一姐鄭怡靜2023年也曾在日本T聯賽獲得MVP，更是首位奪得此獎項的台灣選手。當時他以11場單打勝居聯盟榜首，幫助「名古屋TOP少女」以例行賽第2名首次晉級季後賽，寫下紀錄。
這周就要搶票！球迷已開始規劃行程
此次林昀儒與鄭怡靜參賽，讓台灣球迷相當期待，在網路上興奮分享已經開始規劃行程了，也有人感嘆，「終於可以在家鄉主場比賽了」、「台灣主場見！」、「台灣的T聯賽票房，就靠一哥一姊了！」球迷也相當擔心搶不到票。
這次賽事將於4月24日中午12點在「拓元售票系統」正式開賣，主辦單位採取「單日單票制」，球迷僅需購票一次即可參與全天兩場頂尖對決，票價區間從三樓看台的900元，一直到最貼近賽場的3800元「極速臨場席」不等，主辦也推出學生優惠票，部分座位可以8折價格購入。