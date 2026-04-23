洛杉磯道奇隊本季開局表現強勁，但「人才過剩」卻是他們的甜蜜負擔，許多好手明明有出色天賦，但卻因為前面有球星，苦等不到機會。隨著明星捕手迪亞茲（Edwin Diaz）受傷報銷導致牛棚吃緊，美媒《The Athletic》與《Just Baseball》近日紛紛點名，道奇陣中兩名表現優異卻苦無上場空間的潛力股——捕手拉辛（Dalton Rushing）與重砲沃德（Ryan Ward），極可能成為球團在交易大限前換取明星戰力的核心籌碼。
打擊數據優異的鐵捕 拉辛價值驚人
25歲的左打捕手拉辛本季開局手感火燙到不可思議。雖然目前僅以替補捕手、一壘手或指定打擊身分上場，但在極少的28個打席中，他繳出了.444/.464/1.296的打擊三圍，並狂轟7發全壘打，標準化攻擊產值（wRC+）高達誇張的380。
資深記者羅森索（Kevin Rosenthal）分析，拉辛在道奇的處境尷尬，因為主戰捕手史密斯（Will Smith）早已簽下長約鎖定先發，拉辛在道奇只能是「昂貴的保險」。羅森索指出：「蹲捕能力是極其稀有的資源，除非道奇能換回極大的回報，否則不會輕易送走他。但對拉辛的職業生涯而言，去其他球隊發展會更好。」
沃德屠殺小聯盟 道奇擺上貨架？
另一位引人注目的交易籌碼是28歲的重砲沃德。沃德過去兩季在小聯盟合計狂轟70發全壘打，並榮獲2025年太平洋岸聯盟（PCL）的MVP。上周因主砲弗里曼（Freddie Freeman）請陪產假，沃德終於迎來大聯盟首秀並擊出安打。
美媒《Just Baseball》記者Jay Staph分析，道奇在此時將沃德升上大聯盟，帶有強烈的「展示」意味。由於道奇一壘與外野防線由弗里曼、塔克（Kyle Tucker）等球星築起高牆，沃德幾乎沒有固定先發的機會。對於急需長打火力的球隊來說，這位能在3A單季敲出30轟的即戰力非常具有吸引力，道奇極可能用他來換取迫切需要的牛棚即戰力。
交易大限前可能「大風吹」
道奇隊一向習慣在交易大限前「梭哈」籌碼以補強爭冠拼圖。拉辛被視為「藍籌股」等級的頂級籌碼，而沃德則是實力成熟的「即戰力」選擇。
這兩位選手在道奇深度驚人的陣容中顯得有些懷才不遇，但也正是因為道奇擁有如此雄厚的板凳深度，才讓營運總裁弗里曼（Andrew Friedman）在接下來的交易市場談判中，握有最強大的主動權。
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25歲的左打捕手拉辛本季開局手感火燙到不可思議。雖然目前僅以替補捕手、一壘手或指定打擊身分上場，但在極少的28個打席中，他繳出了.444/.464/1.296的打擊三圍，並狂轟7發全壘打，標準化攻擊產值（wRC+）高達誇張的380。
資深記者羅森索（Kevin Rosenthal）分析，拉辛在道奇的處境尷尬，因為主戰捕手史密斯（Will Smith）早已簽下長約鎖定先發，拉辛在道奇只能是「昂貴的保險」。羅森索指出：「蹲捕能力是極其稀有的資源，除非道奇能換回極大的回報，否則不會輕易送走他。但對拉辛的職業生涯而言，去其他球隊發展會更好。」
另一位引人注目的交易籌碼是28歲的重砲沃德。沃德過去兩季在小聯盟合計狂轟70發全壘打，並榮獲2025年太平洋岸聯盟（PCL）的MVP。上周因主砲弗里曼（Freddie Freeman）請陪產假，沃德終於迎來大聯盟首秀並擊出安打。
美媒《Just Baseball》記者Jay Staph分析，道奇在此時將沃德升上大聯盟，帶有強烈的「展示」意味。由於道奇一壘與外野防線由弗里曼、塔克（Kyle Tucker）等球星築起高牆，沃德幾乎沒有固定先發的機會。對於急需長打火力的球隊來說，這位能在3A單季敲出30轟的即戰力非常具有吸引力，道奇極可能用他來換取迫切需要的牛棚即戰力。
交易大限前可能「大風吹」
道奇隊一向習慣在交易大限前「梭哈」籌碼以補強爭冠拼圖。拉辛被視為「藍籌股」等級的頂級籌碼，而沃德則是實力成熟的「即戰力」選擇。
這兩位選手在道奇深度驚人的陣容中顯得有些懷才不遇，但也正是因為道奇擁有如此雄厚的板凳深度，才讓營運總裁弗里曼（Andrew Friedman）在接下來的交易市場談判中，握有最強大的主動權。