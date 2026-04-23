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日本知名女藝人井森美幸，昨日（22日）受邀為在群馬縣前橋市舉行的巨人對中日之戰擔任開球嘉賓。身為群馬縣出身的在地代表，井森美幸身穿背號「315」的特製球衣亮相，她那完全看不出已57歲的凍齡美貌與充滿活力的投球動作，瞬間成為網路上的討論焦點，大批日本網友紛紛驚嘆：「這狀態簡直太不科學！」在滿場球迷的歡呼聲中，井森美幸踏上投手丘，展現出極其流暢且專業的投球姿勢。她所投出的球精準地掠過本壘板上方，最後以一個彈跳精準進入捕手手套。雖然並非直接入球袋，但控球精度極高，贏得全場熱烈掌聲。開球結束後，井森美幸更有禮地向看台各個方向鞠躬致意，露出燦爛且充滿活力的笑容離場。相較於投球表現，日本社群平台（SNS）上討論度更高的則是井森美幸「逆生長」的外貌。大量球迷在網路上留言表示：「57歲？真的假的啦！」、「從我小時候看到現在，她完全沒有變老」、「時間在她身上靜止了嗎？」、「這根本是勝利女神，保養得太好了」。網友紛紛稱讚井森美幸不僅肌膚細緻，整體散發出的青春氣息更讓人難以相信她已年近60。更有球迷感嘆，井森美幸從出道至今始終維持著親民且亮麗的形象，簡直是日本藝能界的「凍齡神話」。井森美幸此次受邀為家鄉開球，特別選擇了背號「315」的球衣。開球成功後，現場氣氛達到最高潮，不少網友留言：「井森小姐，好球！」、「這球投得太棒了」。這場開球儀式不僅展現了她身為「群馬之光」的人氣，更讓全日本球迷再次見識到這位資深女星褪不去的女神魅力。