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▲林多爾在繞過三壘時速度明顯放慢，表情顯得極其痛苦，在本壘得分後更是無法立刻站起，最後只能步履蹣跚地走回休息室。（圖／美聯社／達志影像）

紐約大都會隊的連敗惡夢仍未終結。在今（23）日對戰明尼蘇達雙城的比賽中，大都會不僅面臨挑戰止住12連敗的壓力，場上更傳出不幸消息。近期手感火燙的當家游擊手林多爾（Francisco Lindor），在第4局的一次跑壘中受傷提前退場，讓原本因強打索托（Juan Soto）復出而燃起希望的大都會，再度籠罩在陰影之中。擔任「第4棒、游擊手」的林多爾，在首局就率先敲出帶有打點的安打幫助球隊取得領先。第4局他再度擊出安打上壘，並在隊友二壘安打的掩護下，拼命奔回本壘攻下超前分。然而，林多爾在繞過三壘時速度明顯放慢，表情顯得極其痛苦，在本壘得分後更是無法立刻站起，最後只能步履蹣跚地走回休息室。大都會隨後宣布，林多爾因「左小腿疼痛」退出今日比賽。林多爾近6戰打擊率高達3成04，並有2發全壘打，是球隊在低迷戰績中極少數的進攻亮點，此時受傷對球隊戰力無疑是沈重打擊。事實上，今日原本應是大都會轉運的一天。自4日起就因右小腿傷勢缺陣的當家主砲索托，終於在今日重返先發打線。球隊的大黑柱回歸本該大幅提振士氣，沒想到卻又折損了另一名核心大將。這波「負面循環」讓大都會球迷感到無比沮喪。目前球隊正處於12連敗的極度低潮，不僅投手防線頻頻崩潰，進攻端也因傷病不斷而顯得支離破碎。包含日籍強投千賀滉大的隊友在內，大都會主力球員接連進出傷兵名單，讓主帥曼多薩（Carlos Mendoza）的調度捉襟見肘。大都會目前在國聯戰績墊底，即便今日賽事尚未結束，林多爾的傷勢報告已讓全隊士氣再度受挫。