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底特律活塞今（23）日在主場展現了不容被「下剋上」的決心！面對季後賽首戰失利的壓力，活塞在核心球星康寧漢（Cade Cunningham）全場27分、11助攻的帶領下，於第三節打出一波19比0的致命攻勢，終場以98：83大勝奧蘭多魔術，這是活塞自2008年以來，首次在主場拿下季後賽勝利。目前雙方系列賽大比分戰成1比1平手，接下來兩戰將移師奧蘭多舉行。比賽開局，活塞康寧漢（Cade Cunningham）與鄧羅（Duncan Robinson）聯手發威取得領先。但魔術薩格斯（Jalen Suggs）手感依舊火燙，第二節連續命中三分彈，幫助魔術一度反超。半場結束時，雙方戰成46：46平手，康寧漢與薩格斯分別為各自球隊攻下15分，勝負難料。易籃後，活塞隊徹底接管戰局。康寧漢（Cade Cunningham）率先發動8比0攻勢，隨後鄧羅（Duncan Robinson）突然爆發連續命中長程砲火，率隊轟出一波震撼全場的19比0高潮，將領先優勢擴大至27分。儘管魔術試圖反擊，但活塞斯圖爾特（Isaiah Stewart）在禁區連投帶罰補上火力，三節打完活塞已取得84：62的大幅領先。進入第四節，魔術隊雖試圖縮小差距，但康寧漢（Cade Cunningham）與湯普森（Ausar Thompson）連續得分穩住陣腳，始終保持20分左右的領先。魔術薩格斯（Jalen Suggs）雖然苦撐全局攻下19分，但在團隊進攻當機的情況下無力回天，最終活塞以15分之差守住主場，成功扳平戰局。