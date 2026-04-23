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東區龍頭底特律活塞今（23）日在主場背水一戰，克服首戰失利的陰霾，憑藉窒息式的防守打出一波30：3猛烈進攻，順利以98：83擊退奧蘭多魔術，將系列賽追成1：1平手，更是活塞自2008年「五虎將」時期後，睽違18年再度於主場贏下季後賽。今天這一勝不只是活塞證明防守能力仍然穩固，更是他們再次向主場球迷證明，球隊在季後賽的表現絕對可以期待。因為活塞主場球迷等這一場主場勝利，竟然等了整整18年！自從2008年東區決賽擊退「綠衫軍」塞爾提克後，活塞主場彷彿染上魔咒，接連在三屆季後賽首輪吞下慘痛橫掃，甚至連上季對戰尼克的勝場都遠在客場。這支本季寫下60勝神話、重返東區龍頭的鐵血軍團活塞隊，在20日的季後賽首戰以112：101大比分敗給魔術，當時斑切羅 (Paolo Banchero)攻下全隊最高23分，讓魔術領著「老八傳奇」氣勢，儘管康寧漢（Cade Cunningham）全場27投13中轟下39分，其餘隊友火力支援仍顯匱乏。活塞在例行賽108.9的防守效率值是東區最佳，季後賽首戰的防守套路卻遭受嚴重打擊。然而活塞今天背水一戰，康寧漢再次以全場27分、11助攻的表現，帶領全隊節奏，與史都華（Isaiah Stewart）一攻一守展現60勝等級戰力，他的護框能力宣告防守軍團強勢回歸。此外，活塞湯普森（Ausar Thompson）也有抄截灌籃演出，讓球迷相當興奮。隊伍甚至一度打出30：3攻勢，終場以98：83擊退作客的魔術隊。活塞贏來主場勝利，連續兩場分差極大的戰況，讓活塞、魔術的季後塞戰況相當膠著。