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曾在世大運兩度摘銀的台灣21歲跆拳道名將黃映瑄，近日因母校國立體大發布的訓練照片，意外遭受部分網友的言語性騷擾，黃映瑄隨即聯絡律師處理。律師昨（22）日發聲明表示，這是明顯的「性霸凌」事件，並應黃映瑄要求有不當行為的網友必須「公開道歉」。國立體育大學今天再度聲援，表示「律師費用將由本校協助處理，並已提供心理諮商輔導及相關支持資源」。國立體育大學（下稱國體大）臉書粉專近日發布該校學生、也是跆拳道國手的黃映瑄的照片，不料該貼文卻引來網友於文章底下留下不堪入目的字眼，黃映瑄已受到影響，並聘請律師處理。律師吳耀庭昨日發聲明強調，多則留言是「顯著性霸凌」。律師表示，網友留言已嚴重侵害黃映瑄，「選手也要求各該發表惡意言論之網路使用者，於其留言下方回覆公開道歉之意，立即停止本件侵害。」對此，國體大臉書粉專昨天隨即關閉留言功能，並發文指出已經完成蒐證，以保障學生權益。且桃園龜山分局警方也早在20日接獲報案。國體大學校官方網站也再次發佈正式聲明，表示同學黃映瑄「遭部分網路使用者於留言區發表不當、具性霸凌及貶抑人格尊嚴之言論」，表示嚴正譴責任何網路霸凌與性別羞辱行為。國體大也指出，黃映瑄目前正在備賽卻無端遭遇此事，將全力保護學生權益，並表示支出告訴相關費用。「相關律師費用將由本校協助處理，並已提供心理諮商輔導及相關支持資源，後續將持續關懷學生身心狀況，提供必要協助。」