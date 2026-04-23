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大聯盟出現罕見「魔術」畫面！西雅圖水手明星強投吉爾伯特（Logan Gilbert）今（23）日對戰運動家，遭擊出一記初速高達173公里正向強襲球，結果竟然「憑空消失」，吉爾伯特一度在投手丘上困惑找球，最後才發現是剛好打進自己的球衣中。該球最終判定為死球，記為一支一壘安打。吉爾伯特回憶稱，「有那麼一秒鐘我以為球要飛向我的臉了」，現在腹部有輕微瘀傷，所幸無大礙。面對時速破170公里的火球直撲而來，吉爾伯特（Logan Gilbert）賽後坦言，第一時間的記憶很模糊，「有那麼一秒鐘我以為球要飛向我的臉了。」雖然感覺到球往自己身上飛來，但最終該球剛好穿過吉爾伯特的球衣鈕扣，轉播台也表示，「這難得一見！」吉爾伯特則表示，「本來情況可能更糟，球沒有打到骨頭之類的地方，只是有點痛。」場面罕見但也存在危險性，吉爾伯特透露他腹部有瘀青，投球手掌下方也有割傷，雖然他不確定是否是由該強襲球造成，但確實有輕微出血。該球雖看起來直直落入投手肚子「口袋」，但裁判根據《大聯盟裁判手冊》指出，球若進入制服即屬「死球」，被記一支一壘安打。運動家主帥科塞（Mark Kotsay）一度上場爭議三壘跑者應直接回本壘得分，但裁判認定該球未飛出內野。吉爾伯特則坦然應對：「一開始我還以為自己很幸運接殺成功，但原來不算。不過如果對方打出這麼快速的球，我也不覺得自己應該拿到出局數。」儘管吉爾伯特（Logan Gilbert）在意外發生後留在場上，不過他今天主投4局失3分，寫下本季最短先發紀錄，所幸隊友幫忙，最終以5：4擊敗運動家。