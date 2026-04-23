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NFL新英格蘭愛國者總教練維拉貝爾（Mike Vrabel）本週驚傳外遇！根據《紐約郵報》近期刊出他與前體育記者魯希尼（Dianna Russini）在度假村牽手擁抱的照片後，維拉貝爾於今（23）日發表聲明，宣布將從本週末起尋求專業心理諮商，並確定缺席NFL選秀會，消息一出震驚美足圈。維拉貝爾在聲明中表示：「我答應過家人、整個球隊，我會拿出最好版本的自己。為了達成這個承諾，我決定尋求心理諮商。」這位一向以硬漢形象示人的教頭，罕見公開承認這對他而言並不容易，但他相信這是為了成為更好的丈夫、父親與教練所必經的路。他強調：「這是我深思熟慮後的決定，也是如果球員來找我諮詢，我會建議他們做的事。」就在一週前，維拉貝爾與魯希尼的親密照片曝光引發議論。週二他才剛向媒體坦承那是非常「私人與個人」的問題，並透露已與包括家人、球員與組織等相關人士進行了「困難但有建設性」的對話。維拉貝爾當時直言：「要在場內場外獲得成功，必須做出正確的決定。這包括我自己，且要從我開始。」沒想到隔日他就進一步宣布將赴麻州以外的地方陪伴家人，並尋求諮商。雖然維拉貝爾缺席選秀會，但對愛國者隊的運作預計衝擊有限。愛國者在本屆選秀共有11個籤位，週六第三天剩餘的8個籤位將由人員副總裁沃爾夫（Eliot Wolf）與球員人事副總裁考登（Ryan Cowden）共同主導。維拉貝爾對兩人的人事判斷表示充分信任，並承諾週六仍會透過電話與球隊保持聯繫。