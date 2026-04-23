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▲前田教練認為，陳紫柔帶來的將是不同層級的競爭力與求勝心態。（圖／記者吳忠育攝）

中華女籃新任日籍總教練前田顯藏（Kenzo Maeda）於今（23）日正式與媒體見面。在談到球員名單的補強時，現正於美國WNBA挑戰的台灣球星陳紫柔成為最矚目的焦點，畢竟她的能力和條件能夠直接給中華隊帶來實質幫助。前田教練對此正面回應，直言若能促成陳紫柔歸隊，將對中華隊的競爭力與團隊能量產生質的飛躍。針對是否徵召目前在最高殿堂WNBA效力的陳紫柔，前田教練語氣堅定地表示：「首先，我對陳紫柔充滿敬意，球隊能擁有這樣的球員是一件很棒的事。」他指出，以過去的執教經驗來看，當陣中擁有一名具備那樣天賦的頂尖球員時，能改變的事情非常多，甚至能將強大的能量與自信傳遞給其他球員。前田教練認為，陳紫柔帶來的將是不同層級的競爭力與求勝心態。不過，他也務實地表示，雖然自己非常渴望這名即戰力加盟，但仍需先與球員本人取得聯繫並溝通，同時也要與籃球協會商討相關徵召細節，看看如何能共同促成這件好事。除了陳紫柔外，前田教練也透露他正在密切關注在美國打大學籃球的台灣選手。他表示，希望能親自見到這些旅外球員，她們的加入對中華女籃將會是極佳的戰力補充。前田強調，他會針對WSBL、WCBA、大學甚至高中球員進行全面考察，目標是在45屆威廉瓊斯盃及9月的名古屋亞運前，建立出一份最具競爭力的名單。