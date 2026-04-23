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中華女籃正式迎來日籍新帥前田顯藏（Kenzo Maeda）時代！這位年僅43歲、曾寫下日本B聯盟最長連續執教紀錄的名帥，今（23）日首度公開他的「改造計畫」。前田教練表示，他將把日本男籃的成功經驗帶入中華隊，透過建立具備「侵略性」的防守風格，讓被低估的球員找回自信，力拚在2026年瓊斯盃和名古屋亞運提打出好成績。前田教練過去曾長期擔任日本男籃助理教練，並在2021年東京奧運期間與現任日本男籃主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）共事。前田透露，他在接下中華女籃兵符前，曾與霍瓦斯進行多次深度對談，霍瓦斯給了他極大的信心。前田教練指出，他在B聯盟秋田北部喜悅隊時期，就擅長在預算偏低的情況下，透過周密的計畫與強隊競爭並打進季後賽。他將把這種「以小博大」的精準執行力帶到台灣，「只要在目前的陣容中加入具備侵略性的防守風格，我相信在亞洲，我們的排名將會提升。」為了打造理想陣容，前田教練已馬不停蹄地前往觀看UBA決賽與WSBL賽事。他現場點名對世新大學5號球員邱群琋、WSBL電信隊2號潘姿吟以及台電隊12號黃湘婷的表現印象深刻。前田教練強調，他對現有具備國家隊經驗的資深球員抱持高度敬意，但也將持續挖掘被忽視的年輕人才，「我會給予被低估的球員自信與舞台，一起與選手們建立起屬於中華女籃的文化。」與以往客座教練不同，前田顯藏這次帶著妻子與4個兒子一同來到台灣生活，展現出長期耕耘的決心。他表示，學習台灣文化與生活是了解球員的重要步驟。儘管這是他職業生涯首度擔任女籃總教練，但他充滿鬥志地表示：「我喜歡挑戰新鮮事物，這將會很有趣。」前田教練預計於4月中旬全面開展教練工作，目標直指第45屆威廉瓊斯盃與9月名古屋亞運，這場由日本名師帶領的「防守革命」，已讓國內籃壇充滿期待。