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亞特蘭大勇士隊在擊敗華盛頓國民隊後，今（23）日宣布一系列頻繁的球員名單異動。為了應對密集的賽程與投手傷兵困擾，勇士隊正式召回擁有16年大聯盟資歷的老將卡拉斯科（Carlos Carrasco），同時宣布2022年首輪選進的頂級新秀投手利奇（JR Ritchie）將於明日迎來大聯盟處女秀。由於陣中投手多德（Dylan Dodd）因背部或腹斜肌拉傷進入傷兵名單，勇士隊急需長中繼戰力。現年39歲、綽號「餅乾」的右投卡拉斯科因此獲得機會。卡拉斯科去年曾為勇士隊短暫出賽3場先發，雖然防禦率高達9.88，但其豐富的經驗被視為球隊在密集賽程中的重要保險。卡拉斯科預計將在明日（周五）的比賽中於牛棚待命，作為利奇初登板後的長中繼備案。除了老將回歸，勇士球迷最期待的莫過於2022年選秀第一輪大物利奇的晉升。利奇本季在3A格威內特（Gwinnett）表現堪稱宰制，5場先發中投了27.1局，防禦率僅0.99；總計在3A的16場出賽中，87局的防禦率也維持在2.79的優異水準。勇士隊教練團對利奇寄予厚望，希望這位年僅22歲的右投能發揮其優異的壓制力，填補目前先發輪值的缺口。目前勇士隊在國聯東區以4.5場勝差領先邁阿密馬林魚，戰績穩居龍頭。儘管進攻端表現強勁，但外野手雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）開季陷入低潮，引發補強傳聞。《Bleacher Report》點名勇士隊可能在交易大限前，三度換回2021年世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）。34歲的索勒本季效力於洛杉磯天使，繳出.224/.330/.461的打擊三圍，包含5發全壘打與19分打點。索勒目前處於合約最後一年，考量到天使隊晉級季後賽機會渺茫，若勇士能以較低代價換回這位曾在2021年與2024年兩度幫助球隊打入季後賽的老戰友，將能大幅提升代打與長打深度。勇士隊目前在投手調度上靈活應變，若能在交易大限前補強進攻端，將更有機會在2026年重返巔峰。