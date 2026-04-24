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洛杉磯湖人隊在季後賽首輪目前已經取得2：0領先，今（24）日再傳出利多的好消息。根據湖人球團官方發布的傷兵報告，陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）在第3戰的出賽狀態已正式被調整至「出戰成疑（Questionable）」，這意味著他極有可能在明日作客休士頓的比賽中迎來季後賽首秀，幫助紫金大軍挑戰3：0的聽牌優勢。里夫斯是在3日確診左腹斜肌二級拉傷，原先預估需休養4至6週，但在傷後滿三週的今日，他的復原狀況顯著超前。根據《Spectrum Sportsnet》記者Mike Trudell報導，里夫斯已被列入出戰成疑名單，這意味著他有50%的機率能出賽。資深美記Brett Siegel也指出，若明早投籃練習後沒有不適感，里夫斯極可能重返賽場。本季里夫斯繳出場均23.3分、4.7籃板、5.5 助攻的生涯代表作，他的回歸對正處於合約年的他與湖人的季後賽戰力而言，都是一劑強心針。儘管湖人在缺少唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯的情況下依然連拿兩勝，但41歲的詹姆斯（LeBron James）連兩戰上場時間過長，體能消耗極大。若里夫斯能順利歸隊，將能有效分擔詹姆斯的持球與得分壓力，並補足外線火力空缺。儘管里夫斯傳來好消息，但湖人另一大核心唐西奇（Luka Doncic）則確定將繼續因傷缺席第3戰。而前一場扭傷腳踝的新生代前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia），今日已參與完整練球，確定明日可正常出戰。湖人隊本季例行賽客場戰績亮眼，在客場繳出25勝16敗的成績。在少了唐西奇的情況下，詹姆斯在前兩場主場賽事展現老將價值，率隊連拿兩勝，若明日里夫斯回歸能再下一城，湖人將取得3：0的絕對優勢。