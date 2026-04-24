紐約著名體育廣播電台WFAN於台灣時間今（24）日舉辦了一場觀賽派對，由NFL傳奇球星埃西森（Boomer Esiason）與WFAN電台主持人卡頓（Craig Carton）等名主持領軍。在派對中同時關注三件大事，NFL 選秀會、紐約尼克季後賽，以及紐約大都會對上明尼蘇達雙城的比賽。但隨著紐約噴射機的選秀爭議，尼克不敵老鷹，大都會遭雙城擊出追平滿貫砲，轉播室內瞬間成為「大型崩潰現場」
紐約球隊連環爆 球迷集體崩潰
在尼克不敵老鷹的同時，NFL的噴射機在選秀會中在首輪第16順位選進薩迪克（Kenyon Sadiq）根據球探報告指出，雖然薩迪克擁有頂級的身體素質和運動能力，但他在球場上的技術，特別是作為近端鋒的攔截（Blocking）能力，受到了部分球探的質疑。因此也讓噴射機球迷對於球隊選進薩迪克的決定感到不滿。
就在噴射機選進薩迪克不到10秒，大都會在7局上半被雙城隊敲出追平滿貫砲，雖最終大都會以10：8擊敗雙城，但被追平的瞬間讓WFAN的派對陷入集體崩潰，同時也引起紐約球迷的共鳴。
噴射機戰績不振 尼克季後賽拉警報
噴射機近年來戰績不佳，球隊上一次打進季後賽要追溯到2010年，而今年選秀會上的大膽決定，讓球迷對於球隊的未來感到擔憂，而尼克原先被看好在季後賽首輪對上亞特蘭大老鷹能夠輕鬆過關，但目前卻陷入1勝2敗的落後局面。
大都會先前遭遇一波12連敗，寫下隊史自2002年以來的最長連敗紀錄，大都會近年來大手筆簽下多名球星，但戰績始終不見起色，去年甚至沒有打進季後賽，表現相比起同城死敵紐約洋基，有著不小的落差。
資料來源：《The Sporting News》
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在尼克不敵老鷹的同時，NFL的噴射機在選秀會中在首輪第16順位選進薩迪克（Kenyon Sadiq）根據球探報告指出，雖然薩迪克擁有頂級的身體素質和運動能力，但他在球場上的技術，特別是作為近端鋒的攔截（Blocking）能力，受到了部分球探的質疑。因此也讓噴射機球迷對於球隊選進薩迪克的決定感到不滿。
就在噴射機選進薩迪克不到10秒，大都會在7局上半被雙城隊敲出追平滿貫砲，雖最終大都會以10：8擊敗雙城，但被追平的瞬間讓WFAN的派對陷入集體崩潰，同時也引起紐約球迷的共鳴。
噴射機戰績不振 尼克季後賽拉警報
噴射機近年來戰績不佳，球隊上一次打進季後賽要追溯到2010年，而今年選秀會上的大膽決定，讓球迷對於球隊的未來感到擔憂，而尼克原先被看好在季後賽首輪對上亞特蘭大老鷹能夠輕鬆過關，但目前卻陷入1勝2敗的落後局面。
大都會先前遭遇一波12連敗，寫下隊史自2002年以來的最長連敗紀錄，大都會近年來大手筆簽下多名球星，但戰績始終不見起色，去年甚至沒有打進季後賽，表現相比起同城死敵紐約洋基，有著不小的落差。