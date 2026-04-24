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能否在主場找回火力？ 牛棚問題能否找回節奏？

能否延續連勝氣勢？ 打線手感能否延續？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月25日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上芝加哥小熊的比賽，此戰道奇將推出希恩（Emmet Sheehan）先發，而小熊則是推出泰昂（Jameson Taillon）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（17勝8敗）vs 芝加哥小熊（16勝9敗）比賽地點：道奇球場比賽時間：台灣時間4月25日（六）早上10：15✅ 道奇觀戰焦點：近6戰僅拿2勝 道奇能否甦醒道奇在近6場比賽僅拿下2勝，打線方面6場比賽打下25分，但有12分集中在上週二對上科洛拉多洛磯的比賽，失分方面6戰丟了22分，本季道奇在牛棚方面仍有不少隱憂，本季加盟道奇的明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）遭遇手肘傷勢將動刀，預計明星賽後才會回歸，讓道奇牛棚受到衝擊。觀戰重點：✅小熊觀戰焦點：球隊士氣正旺 近期奪下9連勝小熊近期狀態正好，對上費城費城人的系列賽完成橫掃後，拿下近期的9連勝，主力打者「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、布萊格曼（Alex Bregman ）手感正燙，而日籍強打鈴木誠也連續3場比賽開轟，與大谷翔平的對決也將成為此戰話題。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間4/25）06:40 老虎 VS 紅人07:05 紅襪 VS 金鶯07:07 守護者 VS 藍鳥07:10 雙城 VS 光芒07:10 洛磯 VS 大都會07:15 費城人 VS 勇士07:40 海盜 VS 釀酒人07:40 國民 VS 白襪07:40 天使 VS 皇家08:05 運動家 VS 遊騎兵08:10 洋基 VS 太空人08:15 水手 VS 紅雀10:15 小熊 VS 道奇10:15 馬林魚 VS 巨人📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來育樂台：洋基 VS 太空人華視：馬林魚 VS 巨人🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台