美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間4月25日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇主場對上芝加哥小熊的比賽，此戰道奇將推出希恩（Emmet Sheehan）先發，而小熊則是推出泰昂（Jameson Taillon）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（17勝8敗）vs 芝加哥小熊（16勝9敗）

比賽地點：道奇球場

比賽時間：台灣時間4月25日（六）早上10：15

✅ 道奇觀戰焦點：近6戰僅拿2勝　道奇能否甦醒

道奇在近6場比賽僅拿下2勝，打線方面6場比賽打下25分，但有12分集中在上週二對上科洛拉多洛磯的比賽，失分方面6戰丟了22分，本季道奇在牛棚方面仍有不少隱憂，本季加盟道奇的明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz）遭遇手肘傷勢將動刀，預計明星賽後才會回歸，讓道奇牛棚受到衝擊。

觀戰重點：

  1. 能否在主場找回火力？
  2. 牛棚問題能否找回節奏？

✅小熊觀戰焦點：球隊士氣正旺　近期奪下9連勝


小熊近期狀態正好，對上費城費城人的系列賽完成橫掃後，拿下近期的9連勝，主力打者「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、布萊格曼（Alex Bregman ）手感正燙，而日籍強打鈴木誠也連續3場比賽開轟，與大谷翔平的對決也將成為此戰話題。

觀戰重點：

  1. 能否延續連勝氣勢？
  2. 打線手感能否延續？

MLB賽程（台灣時間4/25）

06:40 老虎 VS 紅人

07:05 紅襪 VS 金鶯

07:07 守護者 VS 藍鳥

07:10 雙城 VS 光芒

07:10 洛磯 VS 大都會

07:15 費城人 VS 勇士

07:40 海盜 VS 釀酒人

07:40 國民 VS 白襪

07:40 天使 VS 皇家

08:05 運動家 VS 遊騎兵

08:10 洋基 VS 太空人

08:15 水手 VS 紅雀

10:15 小熊 VS 道奇

10:15 馬林魚 VS 巨人


📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

緯來育樂台：洋基 VS 太空人

華視：馬林魚 VS 巨人

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...