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中華民國足球協會理事長張璨今（24）日召開記者會對外宣布，自新任團隊上任以來，已全面啟動台灣足球制度改革。本次轉型工程以「競賽發展」與「財務治理」為雙核心主軸，不僅針對國內聯賽進行大幅度升級，更在財務體系重建上展現成效，致力於為台灣足球建立長期且穩定的發展基礎，開創健康、專業且具國際競爭力的足球環境。在制度精進的背後，財務治理改革是本次轉型最重要的基礎。張璨揭露新團隊接任後最立即的困境，在於前任理事長交接期間將印章收回，導致協會銀行帳戶在今年二月中旬以前完全無法動用，致使賽事推動、廠商撥款及行政核銷全數受阻。與此同時，團隊還需處理前任代理理事長期間累積共49案、金額高達1.03億元的政府補助核銷未爆彈，一旦延誤將嚴重衝擊協會存續。儘管面臨險境，現任團隊仍展現出穩定運作的能力。截至115年4月23日統計，高達8748萬元的歷史債務已完成償還超過6730萬元。在資源極度有限的情況下，協會仍完成8項重大專案核銷，總金額達8899萬元，自籌比例超過2000萬元。未來將持續推動財務透明化與數位管理，強化長期經營基礎。張璨坦言，面對三年多來累積的財務泥淖，處理起來極為辛苦，尤其是每一位裁判在不同盃賽的費用需個別匯款，程序極其瑣碎且不能出錯。他特別感謝立法委員與愛好足球者的關心，也呼籲各界在監督的同時，能給予新團隊應變的時間。「我們正在一筆一筆往上追，一筆一筆把信用找回來。」張璨強調，雖然這是一條很難的路，但足協已開始在正確的軌道上穩健行走，確保每一分資源都能真正落實在選手與比賽品質上。在未來發展藍圖中，協會明確將「企業甲組聯賽」視為轉型的核心引擎。張璨理事長指出，經過與各球隊多次深入溝通後，擴大規模與提升強度已成為各界共識。足協正式規劃於2026–2027跨季賽事中，將企甲聯賽由現行的8隊擴編至10隊，並首度導入主客場制度，藉此強化球隊的在地經營與球迷連結。這項改革不僅是隊伍數量的調整，更是競技結構與產業發展的升級。為此，張璨特別邀請具備職棒秘書長經驗的前國訓中心執行長李文彬出任首席顧問，旨在借鑑職棒成功經驗，建構全新的足球聯賽架構，並朝向「準職業聯盟」的方向穩健推進。隨著賽事強度提升，比賽品質與公平性成為家長及球員關注的焦點。張璨理事長坦言，長期以來裁判與教練處於高壓且資源不足的環境，尤其是「A級裁判人力不足」已成為發展瓶頸。對此，協會已向國際足總（FIFA）及亞足聯（AFC）請求專業支援，未來將辦理多元培訓講習，提升裁判公信力，並深化與地方足委會的合作。此外，青訓體系與女子足球也同步納入改革核心。協會已獲得國際足組織首肯，將邀請國際優秀教練來台，與技術總監Matt Ross共同建立符合國際標準的培訓體系。針對女子足球，協會亦將強化女性教練與裁判的培育機制，提升參與比例，並整合賽事轉播與數位內容行銷，吸引更多企業投入足球產業。張璨理事長感性表示，感謝各球隊、地方足委會、基層貢獻者以及選手家長們對足球的付出。他強調，台灣足球的長期問題並非短時間能完全解決，需要制度、時間與信任的累積。目前各項關鍵改革已同步啟動，協會將持續以穩健的步調推動每一項基礎工作，讓台灣足球在競技、制度與產業三方面同步成長，打造透明且專業的足球新階段。