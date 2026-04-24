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▲中華民國足球協會（CTFA）將於明（25）日召開選訓會議與理事會，核心焦點除了財務與章程修訂外，最受矚目的莫過於女足國家隊教練團的撤換案。（圖／取自中華足協臉書）

📍德維爾德帶兵資歷

年份 俱樂部 / 隊伍 職位與成就 1999–2007 比利時隊 總教練（第二、三、四級聯賽） 2007–2008 頓內次克冶金（烏克蘭） 助理教練（第一級聯賽） 2008–2009 KSK比華倫（比利時） 助理教練（第一級聯賽） 2010–2011 天津松江（中國） 主教練（帶隊從第三級升入第二級聯賽） 2011–2012 薩爾斯堡紅牛（奧地利） U18總教練（奪冠） 2012–2013 薩爾斯堡紅牛／列弗寧（奧地利） U23總教練（奪冠） 2013–2014 非洲人俱樂部（突尼斯） 技術總監（第一級聯賽） 2014 突尼西亞希望體育 技術總監（第一級聯賽） 2015–2016 奧哈瓦里（比利時） 技術總監（第一級聯賽） 2016 皇家科特賴克（比利時） 總教練（第一級聯賽，決賽輪亞軍） 2016 考卡布（沙烏地阿拉伯） 總教練（第一級聯賽） 2016–2017 阿爾及利亞國家隊（A隊） 助理教練（2017非洲盃16強） 2016–2017 阿爾及利亞U23國家隊 總教練 2017 湖南湘濤（中國） 總教練（第二級聯賽，成功保級） 2018 匈牙利國家隊 助理教練 2018 薩赫勒體育（突尼西亞） 總教練＋助理教練（第一級聯賽） 2019 大不里士拖拉機（伊朗） 助理教練＋技術總監（第一級聯賽） 2021 立陶宛足球協會 技術總監 2021–2023 拉賈卡薩布蘭卡（摩洛哥） 體育與技術總監 2023–2024 中國國家奧林匹克隊 教練

中華民國足球協會（CTFA）將於明（25）日召開選訓會議與理事會，核心焦點除了財務與章程修訂外，最受矚目的莫過於女足國家隊教練團的撤換案。理事長張璨今受訪時坦言，早在女足出發澳洲前，就曾向運動部預警總教練Prasobchoke Chokemor恐出狀況，並證實目前正朝向解約或轉換角色方向協商，接任的推薦人選鎖定比利時籍名帥德維爾德（Patrick De Wilde）。女足日前鬧出連署換帥的風波，一度引起外界譁然。今日足協理事長受訪時談及此事表示早在女足國家隊出發前往澳洲參賽前，他便已向運動部預警總教練可能會出現執教狀況，並建議立即換人。然而，當時運動部考量出發在即，臨時更換教練恐引發更大的輿論風暴，因此建議維持現狀。張璨指出，儘管當時被迫維持原狀，但足協全程進行嚴密的訪談與團隊觀察。在球員發起連署陳情前，足協的調查報告早已完成並白紙黑字建議撤換。她解釋，為了確保程序的嚴謹與證據的完整性，足協逐一訪談了所有球員、助理教練及隨隊隊醫，才導致正式決議的時間略為推遲，強調「必須做出最完整的調查，而非單方面舉證」。針對教練Prasobchoke Chokemor的合約問題，張璨坦言，對方目前傾向依據合約條款保身，因此恐涉及違約金的支付。為此，足協正積極找尋律師研議，希望能以「和諧解約」或「角色轉換」的模式進行協商。張璨表示，Prasobchoke Chokemor過去在守門教練領域具備專業，若他願意，足協不排除將他的職務轉換為技術部或專門指導守門員留在國家隊中，避免國家資源的浪費。理事長強調：「不希望國家的錢白白丟掉，如果對方不願接受角色轉換，才會進入賠償協商的階段。」至於未來接掌女足兵符的人選，若明日選訓會議順利決議現任教練離職，技術總監將即刻從FIFA（國際足總）與AFC（亞足聯）的推薦名單中，選出符合國人期待、具備「Pro級」職業教練資格且有豐富國家隊帶隊經驗的人選。張璨透露，目前推薦的人選鎖定比利時籍教練德維爾德（Patrick De Wilde）。德維爾德執教資歷極為顯赫，曾擔任多個國家的男女足國家隊及職業隊教練。報請運動部參考，力求最短時間內穩定女足戰力。