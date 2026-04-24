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效力於聖地牙哥教士隊的「守護神」米勒（Mason Miller）今（24）日在對陣科羅拉多落磯隊的比賽中，不僅守住球隊逆轉勝果，更將個人例行賽連續無失分紀錄推進至33又2/3局，正式追平教士56年隊史紀錄，並以9次救援成功獨走大聯盟救援王寶座。本場比賽在落磯隊主場（Coors Field）舉行，教士隊原本帶著3分落後進入第9局。然而，教士打線在最後關頭爆發，靠著連續安打與希茨（Gavin Sheets）關鍵的起死回生逆轉3分全壘打，單局狂攻5分，以10：8反超比分，也為守護神米勒創造了登板機會。米勒在9局下半登場，面對落磯打者毫無懼色，祭出最快達101.3英里（約163公里）的火熱速球全面壓制。雖然在1出局後被敲出一支安打，但他隨即冷靜應對，讓下一位打者擊出雙殺打完成關門任務，順利收下個人本季第9次救援成功。根據大聯盟官方統計，米勒自上個賽季以來的例行賽表現驚人，目前已連續33又2/3局未丟失任何分數。這項紀錄也讓他追平了2006年由教士隊前投手梅雷迪思（Cla Meredith）所創下的隊史最長連續無失分紀錄。米勒在完成最後一個出局數後，在投手丘上發出熱血咆哮。這位新生代火球男目前不僅是教士隊最穩固的最後一道防線，其驚人的壓制力也正持續刷新大聯盟各項紀錄。