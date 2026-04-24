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避開低潮重新調整 期盼於「勝投地」找回身手

獨門特訓法：網球拍擊牆修正機制

效力於福岡軟銀鷹的台灣強投，日前因先發表現失常被降至二軍調整。根據球團最新消息，徐若熙預計不會在二軍進行實戰登板，而是透過個人調整，最快於5月1日對陣樂天金鷲的比賽中重返一軍先發輪值。徐若熙在4月17日對戰歐力士猛牛的比賽中遭遇旅日生涯最慘烈的一戰，僅投1.2局便被擊出6支安打、狂失7分，隨後於18日被抹消一軍登錄。球團考量其身體狀況與節奏調整，決定讓他跳過一輪先發。軟銀投手教練倉野信次表示，徐若熙目前的調整狀況極有可能讓他參與5月份的首個系列賽。值得期待的是，5月1日的對手正是徐若熙曾奪下日職生涯首勝的樂天金鷲，球團期待他能在這塊具備正面意義的投手丘上重新證明自己。在調整期間，徐若熙展現了與眾不同的訓練方式。今（24）日他在練習場中被目擊使用「網球拍」擊打牆壁。據悉，這項特殊的練習是為了修正投球時的發力機制與手臂路徑，幫助他找回開季連兩場優質先發的巔峰感。此外，原本與徐若熙一同競爭輪值的洋投史都華（Carter Stewart Jr.），則因教練團評估其狀態後，確定將被下放到小聯盟進行實戰調整。這意味著軟銀教練團對徐若熙的調整進度充滿信心，認為他無需透過二軍比賽，即可直接在5月1日回歸一軍戰場。