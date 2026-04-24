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▲黃韋盛去年接受媒體訪問時曾透露，平野教練曾將他叫進辦公室，語重心長地說：「你已經在懸崖邊緣了，不該只是每天看人家在幹嘛你就跟著做。」（圖／中信兄弟提供,2026.4.12）

中信兄弟開季至今戰績穩健，其中最令人驚喜的莫過於一壘手黃韋盛出色的打擊表現。根據中職最新數據統計，黃韋盛目前以3成81的打擊率力壓陳文杰、張育成等強打，暫時登頂聯盟打擊王。這份亮眼的成績單背後，總教練平野惠一對其嚴厲地提點和培養，以及客座教練李大浩的調整和幫助，起到一定作用。27歲的黃韋盛自2020年加盟以來，雖然展現過潛力，但打擊穩定度始終是其課題。今年開季能有如此巨幅進步（OPS+高達194），總教練平野惠一對於他的嚴厲功不可沒。黃韋盛曾回憶，疫情期間平野會透過視訊一對一指導，也時常會對其加以提點。黃韋盛去年接受媒體訪問時曾透露，平野教練曾將他叫進辦公室，語重心長地說：「你已經在懸崖邊緣了，不該只是每天看人家在幹嘛你就跟著做，應該想想該怎麼做才能趕快爬起來。」這句重話如當頭棒喝，激發了黃韋盛的鬥志。中信兄弟日前邀請韓職傳奇球星李大浩擔任客座打擊教練，李大浩在短暫的指導期間，特別點名關注黃韋盛與曾頌恩兩名打者。李大浩觀察，黃韋盛過去的擊球重心或擊球點偏後，但經過調整後，目前節奏跟得非常好。在傳奇名將的調教下，黃韋盛對於身體運用的掌握度更高，這也是他開季至今能維持高產量安打的關鍵。開季至今黃韋盛打擊率3成81，上壘率4成58，長打率5成08，敲出1發全壘打和6分打點。目前黃韋盛以3成81打擊率高居榜首，領先台鋼雄鷹陳文杰3成77與富邦悍將范國宸3成61。談到亮眼表現，黃韋盛謙虛表示並未刻意練習特殊招式，而是每天維持規律訓練。他也大方分享個人獨特的調整秘訣：「打完比賽時會用一些冥想的感覺，幫助自己讓肌肉去記憶、記住好的感覺。」這種心理素質與技術同步提升的狀態，讓他在16場出賽中繳出0.966的恐怖OPS，成為象隊打線目前最具威脅的一環。黃韋盛 (中信兄弟) - 0.381陳文杰 (台鋼雄鷹) - 0.377范國宸 (富邦悍將) - 0.361張育成 (富邦悍將) - 0.348林子豪 (統一獅) - 0.345打擊率 (AVG)： .381上壘率 (OBP)： .458長打率 (SLG)： .508標準化攻擊指數(OPS+)： 194場內安打率 (BABIP)： .442