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新北國王今（24）日在主場迎戰聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，靠著洋將沃許本（Jason Washburn）狂砍26分、12籃板，以及林書緯送出9次助攻穿針引線，終場以105：99險勝。賽後國王總教練洪志善表示，球隊已經走出月初慘敗的陰霾，「慘敗不是壞事，重點是如何走出來。」開賽國王即展現強烈求勝慾，沃許本首節化身禁區野獸，單節獨攬16分，個人得分一度追平夢想家全隊總分，帶領國王打出28：16的夢幻開局。雖然夢想家高柏鎧（Brandon Gilbeck）今日展現龍頭氣勢，全場豪取31分、13籃板，並在末節連拿9分試圖翻盤，但國王最終仍穩住陣腳，成功守住主場勝利。洪志善教練賽後特別點名讚許簡祐哲，認為他在防守端成功限制夢想家王牌蔣淯安，是贏球的隱形功臣。「JJ（簡祐哲）很久沒有在賽場打這麼久，他在防守端無形的限制，以及對蔣淯安的成功鎖死，這場球要給他一個大鼓勵。」國王本月月初曾對陣中信特攻時遭遇慘敗，當時洪志善就形容那場比賽是「最慘的一戰」。然而經歷BCL（2026年亞洲籃球冠軍聯賽）二連勝與今日擊敗龍頭過後，國王狀態明顯回溫。洪志善對此表示：「那場慘敗就像掉入谷底，但球員在谷底反彈這件事做得很好。我設定離季後賽還有5場時，每一場都要有20%的成長，到最後一場要調整到100%的狀態。」林書緯也認同球隊正朝正確方向前進：「我覺得我們是慢慢走出來，尤其是防守，今天是最近5、6場最好的一場。」他也提到，參加BCL的高強度對抗，對本土球員的防守強度提升有顯著幫助。今日繳出14分、9助攻的林書緯，賽後展現謙虛態度，認為自己今日狀況並非最好，「我覺得李愷諺跟簡祐哲大家都打得非常、非常好，他們今天幫了我很多。能贏下這場球是一個很正向的狀態。」反觀落敗的夢想家，總教練簡浩賽後指出「慢熱」是近期最大問題：「連續三、四場開局都太慢，一直落後再追分真的很累，尤其遇到國王這種經驗老道的球隊，會打得更辛苦。」夢想家主控林俊吉也坦言，首節完全沒做到練球時的設定，隨著季後賽逼近，這是必須迫切調整的關鍵。簡浩表示目前夢想家還是會全力拚搶聯盟第一位置，週日與雲豹的龍頭之爭將成為決定排名走向的關鍵一戰。