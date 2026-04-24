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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（24）日與台鋼雄鷹展開「南人祭」首戰，此役前4局獅隊取得3分領先，5局上雄鷹一輪猛攻追平比數，7局上洋砲魔鷹（Steven Moya）開轟，一度替雄鷹取得2分領先，8局下朱迦恩還以顏色，2分砲替獅隊追平戰局，雙方一路鏖戰到延長賽第10局，獅隊靠著陳聖平的再見「野手選擇」，以7：6氣走雄鷹，終止近期的4連敗。獅隊今日推出洋投喬登（Jordan Balazovic）交手雄鷹洋投艾速特（Eric Stout），獅隊開局就先發制人，李丞齡狙擊艾速特，左外野陽春砲替獅隊先馳得點，取得1：0領先。3局下獅隊攻勢再起，雙箭頭邱智呈敲安、李丞齡失誤上壘，獅隊無人出局攻佔一、二壘，林子豪補上得點圈適時安打，加上朱迦恩的高飛犧牲打，獅隊取得3：0領先。雄鷹在5局上展開反攻，紀慶然敲安、陳文杰保送、曾子祐失誤上壘，雄鷹無人出局攻佔滿壘，吳念庭把握得點圈機會，敲出2分打點安打，隨後獅隊中繼投手李軍發生暴投，免費奉送雄鷹追平分，雙方形成3：３平手。7局上雄鷹攻勢再起，吳念庭一出局後敲安，魔鷹鎖定黃竣彥失投球，一棒將球送上右外野看台，本季第3轟出爐，2分砲替雄鷹逆轉超前，取得5：3領先。8局下獅隊還以顏色，何恆佑代打敲安，朱迦恩狙擊施子謙，右外野2分砲扳平比數，雙方再度形成5：5平手。正規9局結束雙方未分出勝負，延長賽10局上，雄鷹藉由林家鋐的穿越安打，取得6：5領先。10局下許峻暘登板「關門」，被朱迦恩敲出追平比分的關鍵安打，代打蘇智傑也擊出安打，獅隊攻佔一、三壘，此時雄鷹緊急換投，陳宇宏登板「拆彈」，雖然讓陳聖平敲出二壘滾地球，但無法抓到雙殺，獅隊用再見「野手選擇」結束比賽，以7：6氣走雄鷹，終止近期的4連敗。