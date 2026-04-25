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費城76人與波士頓塞爾提克的季後賽宿敵對決持續升溫，在今（24）日晚間舉行的系列賽第三戰（G3）中，場上出現激烈肢體碰撞。76人隊球星保羅喬治（Paul George）在防守時，意外遭到塞爾提克前鋒布朗（Jaylen Brown）的手肘擊中下體敏感部位，導致保羅喬治一度痛苦倒地不起，所幸最終仍能留在場上繼續奮戰。事件發生在比賽過程中，當時布朗正試圖持球切入並尋演出手空間，在轉身動作時，他的手肘直接擊中了防守者保羅喬治的腰部以下敏感部位。保羅喬治隨即痛苦倒地，並在場上停留了相當長的一段時間，讓現場76人球迷一度擔心球隊恐再添傷兵。裁判隨後針對此動作進行影像回放，以確認是否應升級為惡意犯規。經過審查，裁判認定布朗在移動出手時並無傷害意圖，純屬意外接觸，因此維持一般的進攻犯規判罰，並未升級。對於已經失去當家中鋒恩比德（Joel Embiid）的76人隊而言，保羅喬治的健康至關重要。雖然遭遇重擊，保羅喬治仍展現強大韌性留在比賽中。上半場結束前，76人全隊五名先發球員得分皆趨近雙位數，展現出極佳的團隊戰力，力求在恩比德缺陣的情況下爆冷擊敗強敵。除了保羅喬治的全能發揮，後衛馬克西（Tyrese Maxey）與潛力新秀艾吉康（VJ Edgecombe）也是76人能與塞爾提克抗衡的關鍵因素。目前系列賽雙方戰成1：1平手，第三戰的勝負將成為關鍵的風向球。報導指出，恩比德有望在第四戰（G4）重返賽場，若76人能在此之前靠著保羅喬治領軍守住主場，對於晉級次輪將更有信心。費城醫療團隊目前正密切關注保羅喬治的身體狀況，雖然他成功撐過今日的肢體碰撞，但對於傷病頻傳的76人而言，核心成員的健康仍是爭冠路上的頭號挑戰。