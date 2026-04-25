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當今世界排名第二的西班牙名將「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），昨（24）日深夜於社群媒體正式宣布，因右手腕傷勢恢復不如預期，決定退出即將舉行的羅馬大師賽以及紅土大滿貫國網球公開賽。這意味著身為法網兩屆衛冕冠軍的他，將無緣在5月下旬挑戰法網三連霸。年僅22歲的艾卡拉茲在今年1月奪得澳網冠軍後，成為史上最年輕完成「生涯全滿貫」的男子球員。然而，傷病再次成為他職業生涯的絆腳石。本月初，艾卡拉茲在巴塞隆納公開賽首輪對陣維爾塔寧（Otto Virtanen）時傷到右手腕，隨後便退出該站賽事。經過最新的醫療檢查，團隊認為傷勢不容樂觀。艾卡拉茲在聲明中表示：「經過今天的測試結果，我們認為最謹慎的做法是不參加羅馬與法網。這對我來說是一個非常困難的決定，但我相信我們會變得更強大。」這項退賽決定對艾卡拉茲的職業排名影響巨大。由於他是羅馬大師賽與法網的衛冕冠軍，這兩站賽事他合計有3000分的積分需要保衛。目前他與世界第一辛納（Jannik Sinner）僅有390分的差距，但在確定缺席紅土賽季剩餘賽事後，辛納的球王地位將更趨穩固。辛納在馬德里大師賽獲勝後也對此表達遺憾：「網球運動需要艾卡拉茲，有他在比賽才更精彩。手腕是非常敏感的部位，希望他能健康回歸，期待未來能在溫網再次交手。」艾卡拉茲過去曾受前臂及腿部傷勢困擾，這已經是他自2021年踏入大滿貫正賽以來，第二次因傷缺席四大賽。他在本週早些時候曾透露，若參賽會導致傷勢惡化，他寧願選擇休息：「我的職業生涯還很長，我不想為了趕快復出而承擔讓傷勢加重的風險。」目前，艾卡拉茲將全心投入復健，目標是能在6月開啟的草地賽季及溫布頓網球錦標賽前及時康復。對於正處於巔峰競技狀態的男子網壇而言，艾卡拉茲的缺陣無疑讓法網的爭冠形勢產生劇變，辛納將有極佳機會挑戰個人首座法網冠軍。