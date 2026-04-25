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高雄全家海神今（25）日作客桃園巨蛋挑戰桃園台啤永豐雲豹，在傷兵困擾與下半場進攻當機的雙重打擊下，最終以85：99苦吞5連敗，這場敗仗也正式宣告海神以例行賽墊底身分收尾。賽後代理總教練朱永弘回顧了球隊本季的掙扎，認為海神目前最大的課題在於球員的「心態建設」。本場比賽上半場海神表現頑強，靠著艾德（Edgaras Zelionis）單節狂飆19分、上半場狂砍25分的驚人演出，僅以2分落後進入下半場。然而易籃後海神外線完全熄火，單節7投0中僅得15分，讓雲豹趁勢拉開比分，最終吞下5連敗。季中接下代理主帥兵符的朱永弘，賽後談到本季的低迷時顯得感觸良多：「其實也不知道怎麼回顧，這種狀況絕對是成立5年多以來第一次遇到。」他直言，球隊上下都在努力適應這段低潮，而他做最多的工作，就是想辦法不讓球員覺得自己是「最後一名」。朱永弘透露，球隊本季深受傷兵問題困擾，但連帶引發的連鎖反應才是最棘手的：「每個人能承受低潮的強度不同，當遇到挫折時，總會有球員覺得辛苦、想放棄。解決了這兩人的心態，換另外兩人到頭了。雖然傷兵是主因，但影響最大的是心態。」他表示，近期球隊已逐漸進入穩定的狀態，如何做好賽季收尾的心態建設，將決定明年開季是否能過得輕鬆。更令海神球迷揪心的是，球隊一哥胡瓏貿在比賽中摔到腰部舊傷倒地，隨即退場未再回歸。對此朱永弘在賽後回應：「我剛問過他，他說他還好。那是他之前的舊傷，還要再持續觀察。」在原本人手就短缺的情況下，核心主將的傷情無疑讓海神的前景蒙上陰影。即便已經確定墊底，海神還剩下最後一場例行賽。朱永弘希望球員都用積極、正面的心態打完最後一戰：「不要計較這一整年的得失，要把這場比賽當作明年開季的第一場球。這是一個心態上的銜接，如果你把它當作結束，那下次開季會非常痛苦。」雖然海神以9勝26敗的戰績創下隊史新低，但朱永弘認為，球員若能學會接受事實並儘早重新開始，就能越早重新站起來。下週末海神將與攻城獅迎來例行賽最終戰，全力爭取以最完整的人手與正確的心態力拚替本季畫下好的句點。