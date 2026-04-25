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▲圖2_Red Bull Spot Check 打卡台北，空前集結世界級滑板大神們，左至右分別是Ryan Decenzo、Ryan Sheckler、Torey Pudwill、Chloe Covell、Zion Wright、Jamie Foy、堀米雄斗(Yuto Horigome)、Gustavo Ribeiro、TJ Rogers 。（圖／Red Bull提供）

▲年僅16歲的台灣新秀余易哲，憑藉技巧、穩定度和表現完整度脫穎而出，奪得全場MVP。（圖／RedBull提供）

Red Bull Spot Check 亞洲首站今日於台北中山堂震撼登場！現場不僅將台北街頭改造成極致的做招舞台，滑板傳奇Ryan Sheckler與Torey Pudwill更依序做招飛越汽車，高難度動作讓全場超過 2,000 位觀眾瞬間沸騰。本次賽事跳脫正規賽場框架，空前集結了兩屆奧運金牌堀米雄斗(Yuto Horigome)、X Games 多屆獎牌得主Ryan Decenzo及女子超新星Chloe Covell等9位世界級大神。在頂尖大神們的見證下，最終由年僅16歲的台灣新秀余易哲，憑藉技巧、穩定度和表現完整度脫穎而出，奪得全場MVP。Red Bull Spot Check活動由多位世界級滑板大神們擔任評審，近距離感受在地滑手的熱血。當被問及這次來台灣的活動感想，兩屆奧運金牌得主堀米雄斗(Yuto Horigome) 表示：「台灣在地玩滑板的滑手們都很有天份、有自己的風格，最重要的是看得出來大家很享受，這是玩滑板最重要的事。」女子超新星 Chloe Covell 分享了她年僅 13 歲便能在高強度比賽中脫穎而出的秘訣：「除了投入大量的練習與適度休息，最重要的是能和一群很棒的人一起滑板。」Red Bull Spot Check 體現把滑板還給街頭的精神，再次造訪台北的傳奇滑手 Ryan Sheckler 難掩興奮地表示：「這是我第二次來到台北，這裡在我心中一直有個很特別的位置。」而首次感受台北街道能量的 Ryan Decenzo 則對在地氛圍印象深刻：「我很喜歡台北的氣氛，覺得台灣人很友善，抵達之後有去不同地方玩滑板，感覺大家對街頭滑板接受度高，也可以感受到在地的滑板社群是很緊密的。」在台灣參賽者部分，最終由就讀羅東高工、年僅 16 歲的「余易哲」以技巧、高穩定度和完成度拿下今日Red Bull Spot Check MVP。余易哲的滑板之路始於 8 歲時在羅東極限運動場偶然撿到一塊交通板，從此開啟了他的滑板生涯，並在家人全力支持下不斷精進。今日在眾多偶像面前奪冠，余易哲激動的表示：「原本就有設定目標想拿 MVP，但成真的那一刻還是覺得太不可思議了。」對於也想要加入滑板行列的年輕人，這位新科MVP說：「滑就對了，不要想那麼多！」