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NOWnews潮鞋小單元《鞋槓人生》最新一集來啦！主持人18哥與AREA 02大隻在節目中要來介紹這雙雷霆隊當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的簽名鞋款「CONVERSE SHAI 001 CAMO」，另外兩位潮鞋專家也在節目中預測，SGA會獲得今年NBA的年度MVP。主持人18哥在節目中透露這雙鞋得來不易，因為是他自己投籤取得，他也在節目中回憶中籤過程：「對方是用打電話來通知我，非常用心，到店裡拿鞋還發現這是那間店唯一一雙12號，真的很幸運」。18哥節目中提到，這雙充滿濃厚軍事風格的迷彩配色，設計靈感來自美國軍人日，而亞歷山大近期穿上這雙迷彩戰靴在球場上大殺四方，鞋頭也在節目中預測，亞歷山大非常有機會再度奪下NBA的年度MVP獎項。亞歷山大在球場上表現出色，特別是製造犯規的能力引起球迷熱議，18分享他的見解：「SGA每場比賽都可以製造這麼多犯規，代表說他在拿捏裁判尺度下了苦功，他可能知道今年做這個動作是裁判會響哨，才可以獲得這麼多罰球」。最後大隻也補充，這雙鞋在AREA 02網站上差不多是4500台幣，與定價3980相差不大，是入手的好時機，另外除了最新的迷彩配色，網站上更一口氣齊備了高達 10 種豐富配色，有興趣的粉絲可以上網選購。