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2026年NBA季後賽首輪上演激烈的「狀元對決」，東區龍頭底特律活塞今（26）日移師客場挑戰奧蘭多魔術。魔術隊在班切羅（Paolo Banchero）全能準大三元的帶領下，一度領先多達17分，儘管末節遭活塞狀元康寧漢（Cade Cunningham）率隊逆轉比分，但關鍵時刻華格納（Franz Wagner）與班切羅接連建功，最終魔術以113：105守住主場，系列賽意外取得2：1領先。系列賽前兩場雙方戰平，今日回到奧蘭多的魔術隊展現很強的勝負欲。上一場手感迷失的貝恩（Desmond Bane）此役找回準星，單場轟入7記三分球砍下25分；而球隊靈魂班切羅雖然17投6中、投籃手感欠佳，但靠著強勢的切入全場站上罰球線14次，最終繳出25分、12籃板、9助攻、3抄截與2阻攻的準大三元數據。魔術今日先發五人得分全數上雙，中鋒卡特（Wendell Carter Jr.）表現神勇，狂抓17籃板並在防守端徹底鎖死活塞悍將杜倫（Jalen Duren），成為贏球的無名英雄。例行賽豪取60勝、以東區第一種子身分晉級的活塞隊，今日陷入苦戰。前三節魔術靠著穩定的團隊發揮維持領先，末節初更打出一波9：0攻勢將差距擴大至17分。然而，活塞展現龍頭韌性，康寧漢在末節爆發，帶領球隊回敬一波11：0瘋狂反撲，一度在比賽最後階段反超1分。關鍵時刻，魔術華格納連投帶切奪回領先，隨後杜倫因6犯離場，康寧漢也在關鍵回合發生致命失誤，全場失誤高達9次，加上班凱羅在最後38.8秒命中殺死比賽的致命三分，徹底粉碎活塞的逆轉夢。活塞隊本賽季從去年墊底的14勝一舉躍升為60勝強權，卻在季後賽首輪意外遭遇從附加賽殺出的魔術隊頑強抵抗。目前魔術取得系列賽2：1領先，距離上演黑八奇蹟僅剩兩場勝利。賽後班切羅霸氣宣言：「我們非常清楚自己的實力，完全不畏懼對手。」反觀活塞雙核，康寧漢全場23投僅8中，杜倫受限於犯規困擾僅得8分，若無法在G4及時調整，這支東區新王恐將面臨首輪止步的尷尬局面。